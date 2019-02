Con AIG si scopre l’Italia gratis

Da oggi al 28 febbraio, le strutture che fanno parte della rete italiana degli Alberghi per la Gioventù Italiani – AIG mettono a disposizione 10.000 pernottamenti a costo zero (prenotazione via mail o telefonicamente, con almeno una settimana di anticipo, attraverso l’help desk della sede nazionale di AIG). L’iniziativa, alla seconda edizione dopo la positiva esperienza dello scorso anno, gode di prestigiosi patrocini, tra cui: Senato della Repubblica, MAECI, Agenzia Nazionale Giovani, Federturismo, Forum Nazionale Giovani, UNPLI, ANCI. Gli interessati (dovranno essere tesserati AIG o HI, l’Associazione internazionale di cui fa parte AIG – facilissimo ottenere la tessera direttamente alle receptions delle strutture, o via mail sul sito www.aighostels.it ) avranno la possibilità di prenotare un soggiorno gratuito in un Albergo per la Gioventù, per una notte (con possibilità di estendere il soggiorno a pagamento) corrispondendo il solo rimborso tecnico (massimo euro 2,50) e le eventuali tasse di soggiorno. Ogni servizio opzionale (prima colazione, pasti, asciugamani) resta a carico dell’ospite, e sarà saldato presso la struttura scelta.