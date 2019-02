Con Emirates Phnom Penh è più vicina

Emirates connetterà Phnom Penh e Bangkok attraverso il nuovo servizio giornaliero a partire dal 1° giugno 2019. I passeggeri provenienti da una delle due capitali del Sud Est asiatico vedranno aumentare la loro connettività, grazie all’accesso a oltre 150 destinazioni in 86 paesi della network globale di Emirates. La nuova rotta sarà servita da un Boeing 777. I voli per la capitale cambogiana di Phnom Penh partiranno ogni giorno dall’aeroporto internazionale di Dubai (DXB) alle 8.45 ora locale, con codice identificativo EK370, e arriveranno a Bangkok alle 18.15. Lo stesso volo partirà da Bangkok alle 20.00, prima di arrivare all’aeroporto internazionale di Phnom Penh alle 21.25. Il volo di ritorno (EK371), ripartirà da Phnom Penh alle ore 23.20 e arriverà a Bangkok alle 00.40 del giorno seguente. Infine, partirà per Dubai alle 02.25, arrivando alle 05.35. Tutti gli orari fanno riferimento all’ora locale. Emirates vola su Phnom Penh dal luglio del 2017 e, fino a oggi, ha trasportato oltre 100.000 passeggeri da e per la Cambogia. In qualità di città più grande e in costante sviluppo, Phnom Penh contribuisce in modo significativo alla crescita del paese, e continua a registrate un significativo aumento degli arrivi turistici. I collegamenti commerciali tra Emirati Arabi Uniti, Cambogia e Tailandia saranno inoltre supportati con servizi giornalieri cargo da e per gli Emirati utilizzando la stessa rotta.

Phnom Penh è considerato il centro nevralgico dell’economia cambogiana: in costante crescita da oltre due anni, registra una crescita economica a due cifre ed è in continua ascesa. A supporto dell’economia vi è stata un’impennata in tutta la città nel settore turistico, coinvolgendo alberghi, ristoranti e stabilimenti connessi al settore dell’ospitalità. Con una popolazione di 1,5 milioni di abitanti, la città ha registrato oltre 1,4 milioni di turisti internazionali approdati all’aeroporto internazionale di Phnom Penh nel 2017, con una crescita pari al 21% rispetto all’anno precedente. La capitale è vitale per l’economia del turismo nel paese, incanalando 5,6 milioni di arrivi turistici internazionali nel 2017, circa il 25% del totale. Nello stesso anno, oltre 2,1 milioni di turisti provenienti dal Sudest asiatico hanno visitato la Cambogia, compresa la Thailandia.