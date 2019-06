Consigli per una vacanza a Francoforte

Il bello di Francoforte è di essere una metropoli a misura d’uomo. La città è sede della Banca Centrale Europea, della Banca Federale Tedesca e di uno degli aeroporti più trafficati al mondo, ma rimane vivibile, facile da girare a piedi o con i mezzi pubblici.

Francoforte è pure giovane e multiculturale, ricca di eventi, festival, mostre, shopping district ed eventi sportivi. Con ostelli e hotel per tutti i budgets, la metropoli tedesca si annovera tra le città europee più ospitali sia per backpackers sia per turisti che preferiscono qualche comfort in più.

Le feste estive di Francoforte

A Francoforte non manca il divertimento, soprattutto in estate. Dal 2 al 5 agosto, al Römerberg, il Main Festival è il tradizionale festival folklorico con fuochi d’artificio, giostre, bancarelle con gastronomie locali e tantissima musica. Per l’occasione, la Fontana della Giustizia viene riempita con del vino locale.

Dal 9 al 18 agosto Francoforte dedica un festival alla sua più antica e tradizionale ricetta: l’Apple Wine, una vera e propria cultura che ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo sociale della città per centinaia di anni. Ogni anno produttori locali si ritrovano nella metropoli per celebrarne la storia insieme con balli, canti e poesie recitate in dialetto.

Il Museum Embankment Festival – dal 23 al 25 agosto – è invece il più grande festival culturale di tutta Europa. Naturale che la manifestazione si svolga a Francoforte, la città tedesca con il più alto numero di musei di tutta la Germania (circa 60). Le strade della centro sono costeggiate da stand di artigianato locale, food truck con ricette da tutto il mondo e musica dal vivo. Oltre ad aprire al pubblico tutte le loro collezioni, i musei riserveranno orari speciali per l’occasione e metteranno a disposizione un token per sconti e agevolazioni alle casse.

Shopping

Francoforte è anche la destinazione giusta per gli amanti dello shopping. Ciò non significa però solo centri commerciali e mall: Berger Straße, Brückenstraße e Schweizer Straße sono infatti le zone dello shopping più cool e sicuramente alternativo. Qui si trovano negozi vintage e di giovani designer emergenti ma anche piccole botteghe di artigianato dove trovare il souvenir perfetto ma anche caffetterie in cui prendersi una pausa. Come in tutta la Germania, anche a Francoforte non possono mancare i mercati: i farmer e flea markets colorano la città ogni settimana.

Sport

Città votata allo sport, la metropoli tedesca è inarrestabile e dall’animo green. Runners e ciclisti si ritrovano lungo il fiume Meno o tra le ciclabili della città per allenarsi in vista delle numerose gare e maratone organizzate ogni anno in città.

Per maggiori informazioni sulla città di Francoforte e le sue opportunità, consultare il sito: http://www.frankfurt-tourismus.de/