Da Cosmopoli a Portoferraio: Cosimo I rivive sull’isola d’Elba

500 anni sono un compleanno importante che merita di essere festeggiato “alla grande”, specie se a compierlo è una delle figure più illuminate e visionarie del Rinascimento italiano, le cui idee e azioni influenzarono in maniera significativa la storia. Cosimo I° de’ Medici nasceva a Firenze il 12 giugno 1519 e dalla sua visione nacque nel 1548 Cosmopoli, pensata per incarnare la visione della “città ideale”. Oggi, a 500 anni di distanza, si chiama Portoferraio e mantiene totalmente intatto il fascino di un tempo. Per ricordare questo importante anniversario sono previsti una serie di appuntamenti che animeranno la città e l’Isola fino alla fine dell’anno: mostre, concerti di musica rinascimentale, visite guidate e altro ancora. Con una chicca in più: una special edition di una fragranza di Acqua dell’Elba dedicata a Cosimo, che torna eccezionalmente disponibile per questa occasione.

MOSTRA FOTOGRAFICA CIVITAS COSIMI (fino al 30 settembre)

Coinvolgenti e affascinanti, i tableaux vivants di Roberto Ridi sono fotografie che sembrano dipinti. Visi, mani, espressioni e gesti sono quasi caravaggeschi, così forti da trascinare il visitatore della mostra Civitas Cosimi indietro di 500 anni all’epoca della corte dei Medici. Ispirate dai documenti conservati negli Archivi storici elbani e fiorentini, le immagini sono state realizzate nei luoghi più significativi della Portoferraio medicea. I tableaux vivants fotografici sono stati progettati e allestiti curando costumi, oggetti e arredi e utilizzando luci naturali che rievocano le suggestioni dell’arte rinascimentale. Le fotografie illustrano diverse situazioni della civitas Cosimi ovvero dell’abitato di Cosmopoli/Portoferraio non ancora organizzato come vera e propria città. Il periodo di riferimento è quello compreso tra la fondazione di Portoferraio avvenuta nel 1548 per volontà del Duca Cosimo I° de’ Medici e la morte di quest’ultimo, avvenuta nel 1574. In questo stesso anno la città, ormai sufficientemente popolata grazie ai privilegi e alle esenzioni concesse dal Duca, ricevette lo Statuto mediceo che ne avrebbe regolato per due secoli la vita politica e sociale. Il progetto storico/archivistico della mostra è di Gloria Peria; il progetto scenografico e la regia di Leonello Balestrini; il progetto fotografico di Roberto Ridi. Fino al 30 settembre, Chiostro Centro culturale De Laugier, Salita Napoleone, Portoferraio.

CONCERTI DI MUSICA RINASCIMENTALE

Un programma di 5 concerti in stile rinascimentale, uno al mese, da maggio a settembre, capaci di far rivivere un clima dell’epoca medicea. Curati da Michela Boano, presidente dell’associazione Amici del Festival “Elba Isola Musicale d’Europa”, permetteranno di ascoltare arie e danze così come le ascoltava lo stesso Cosimo I°: madrigali, sonate, passi a due e altro ancora, tra cui quelle composte appositamente per il Signore di Cosmopoli in occasione delle sue nozze. I concerti hanno cadenza mensile.

LA STORIA DI COSMOPOLI-PORTOFERRAIO

Con i suoi oltre dodicimila abitanti, Portoferraio può essere considerata la “capitale” indiscussa dell’isola d’Elba. L’attuale città venne costruita nel 1548, sulle rovine dell’antica Fabricia – così la chiamavano gli antichi Romani, il cui passaggio è ancora visibile nei resti delle ville romane delle Grotte e della Linguella – per volere di Cosimo I de’ Medici, signore di Firenze, e prese il nome di Cosmopoli. Le più importanti opere di fortificazione della città sono Forte Stella e il Forte Falcone. Nella splendida darsena di Portoferraio si trova invece la Torre del Martello, all’ingresso del vecchio porto. Esistono anche altri numerosi forti e contrafforti che creano un complesso difensivo senza precedenti, considerato un autentico capolavoro di architettura militare. La città di Portoferraio si è preservata quasi intatta nella sua antica struttura urbana. I recuperi delle fortezze che la circondano e la sovrastano, effettuati negli ultimi anni, ne conservano tutto il magico fascino.

COSIMO, PROFUMO BY ACQUA DELL’ELBA

Cosimo ha profondamente segnato la storia di tutta la Toscana. Anche dell’Isola d’Elba, tra le altre cose la terra dell’”utopia possibile” della “sua” Cosmopoli, città che da più parti è stata definita come la “culla della civiltà e della cultura, esempio di equilibrio e razionalità”.

Un periodo, quello di Cosimo, che ha aperto un’epoca di straordinaria creatività, in cui l’uomo, tramite le arti, affermerà la propria centralità, in un percorso culturale che da quel momento non si interromperà mai più. Per celebrare il cinquecentesimo anniversario dalla nascita di quest’uomo straordinario, Acqua dell’Elba ha pensato ad un profumo in edizione limitata, ispirato alle sue gesta e alla sua personalità: Cosimo. Un’esplosione di energia e forza, con note legnose, muschiate, fresche e agrumate. Acqua dell’Elba Cosimo è in edizione numerata e limitata di 500 pezzi, acquistabili nei monomarca Acqua dell’Elba e sul sito acquadellelba.com