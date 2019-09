Da settembre torna Cantine Aperte in Vendemmia in tutta Italia

Cantine Aperte in Vendemmia prende il via a inizio settembre con una ricca serie di appuntamenti in tutta Italia per sperimentare la magia della vendemmia. L’inizio autunno è infatti il periodo della raccolta dell’uva e uno dei momenti più belli dell’anno per gli appassionati di vino. Con questa manifestazione, la vendemmia diventa un momento di festa, con tanto di degustazioni, spettacoli e bagni nel vino.

Da nord a sud, ecco gli appuntamenti che si svolgeranno in tutta Italia, in continuo aggiornamento sul sito www.movimentoturismovino.it

Abruzzo

Domenica 8 settembre è in programma la V edizione del Cammino dei Vignandanti, l’enotrekking culturale alla scoperta della vendemmia abruzzese. Il percorso di quest’anno, lungo 16 km, si sviluppa tutto nelle colline teatine tra i comuni di Frisa e Tollo. Saranno 7 le cantine del Movimento Turismo del Vino Abruzzo pronte ad accogliere centinaia di vignandanti per parlare della storia e delle tecniche della vendemmia abruzzese e di vitigni autoctoni.

Calabria

MTV Calabria dà appuntamento ai wine lover tutti i sabati e le domeniche di settembre per immergersi nella suggestive atmosfera della vendemmia. Per i tanti appassionati sarà l’occasione giusta per entrare in contatto con gli addetti ai lavori e per conoscere da vicino uno dei momenti più intensi della vita in campagna.

Campania

In Irpinia, MTV Campania invita gli enoturisti a diventare vignaioli per un giorno con la partecipazione alla vendemmia e alla pigiatura dell’uva, seguite da degustazioni, musica e relax. Visite ai vigneti, cacce al tesoro sensoriali per i ragazzi, e pranzi in vigna saranno le attività che coinvolgeranno grandi e piccini da settembre a ottobre, mentre per i più curiosi sarà possibile seguire da vicino tutte le fasi del processo produttivo.

Lazio

Nel Lazio, tra le 11 cantine che animeranno l’evento, si potrà passeggiare tra i mercatini di artigianato e prodotti gastronomici tipici, visitare mostre di giovani artisti, partecipare a suggestive passeggiate in vigna (anche in lingua inglese e francese) accompagnati dal goloso Fagotto del Vignaiolo e degustare l’ormai famosa Ciambella al mosto da Guinness, un pane dolce tipico del periodo. Saranno benvenuti anche i camperisti, che potranno approfittare di aree attrezzate.

Lombardia

Grande partecipazione per la Lombardia, dove Cantine Aperte in Vendemmia comincerà l’8 settembre e proseguirà tutte le domeniche del mese e la prima di ottobre. Oltre 20 cantine associate a MTV Lombardia apriranno le porte agli enoturisti tra raccolta dell’uva in vigneto e pigiatura con i piedi per i più piccoli, pic nic in vigna e visite alle cantine storiche come quella de Il Montù, risalente al 1902, dove si potrà ammirare con “Mafalda” la botte regalata da Vittorio Emanuele III.

Piemonte

Le cantine del Movimento Turismo del Vino Piemonte torneranno ad aprire le loro porte dal 7 settembre al 13 ottobre per vivere l’atmosfera della vendemmia e scoprire tutte la prime fasi di lavorazione del vino che verrà. Vigneron esperti saranno a disposizione dell’enoturista per rispondere a domande e curiosità, mentre le cantine resteranno aperte per visite e degustazioni guidate, al pari di molti vigneti, spesso in posizioni panoramiche con vedute spettacolari sulle colline del Piemonte. Per i bambini sono state pensate attività ed esperienze “su misura”, mentre per i più intrepidi ci sarà anche la possibilità di effettuare anche un bagno nel vino. Tra le eccellenze del territorio, non mancheranno anche distillerie di grappa e ricerche guidate del tartufo con trifolai della zona.

Puglia



MTV Puglia attende gli enoturisti la prima domenica d’autunno, il 22 settembre, con tante attività previste nelle cantine aderenti, tra cui degustazioni, visite guidate, eventi, spettacoli di musica e danza, degustazioni speciali e altre iniziative organizzate dalle singole aziende.

Sardegna

L’inizio dell’autunno porta la vendemmia anche in Sardegna, dove a fine settembre sarà possibile partecipare alla raccolta dell’uva principe della regione, il Cannonau, accompagnati da cavalli da lavoro che trasporteranno le cassette lungo i filari. La vendemmia sarà anche l’occasione per conoscere i segreti dell’affascinante mondo delle anfore e della fermentazione in terracotta.

Toscana

Durante tutto il mese di settembre per le cantine di MTV Toscana la parola chiave sarà “kit della vendemmia”: l’idea è rivolta alle famiglie e soprattutto ai più piccoli che saranno accompagnati tra i filari dal personale esperto che li guiderà alla scoperta della vendemmia. Raccoglieranno la terra, le foglie e gli verranno donate le femminelle così da entrare in contatto con la natura. Non mancheranno inoltre degustazioni di mosto, visite alla cantina ed assaggi dei migliori vini che i soci MTV Toscana offriranno per l’occasione.

Umbria

In Umbria domenica 22 settembre torna l’appuntamento con la raccolta dell’uva, occasione per rivivere l’allegria della vendemmia. I visitatori, soprattutto i bambini, potranno, infatti, partecipare attivamente alle attività, raccogliendo i grappoli dai filari, in alcuni casi, pigiandoli a piedi nudi nei tini, fino ad assaggiare il primo, dolcissimo mosto, frutto della spremitura dell’uva. Non mancheranno passeggiate nei vigneti, visite in cantina per conoscere l’intero processo produttivo del vino e momenti didattici, dedicati a grandi e piccini, così come animazioni a tema e la possibilità di gustare i giusti abbinamenti tra vino e prodotti del territorio.

Veneto

In Veneto Cantine Aperte in Vendemmia sarà una giornata dedicata ai bambini ma anche agli adulti per vedere, respirare e toccare con mano (e con i piedi!) l’atmosfera della vendemmia. Ci saranno attività all’aperto, con pic nic in vigna, con gli asini di A passo Lento, degustazioni di vino e gustose proposte gastronomiche. Il 14 settembre si terrà una speciale Vendemmia in notturna, mentre i week end del 21 e del 28 settembre sarà possibile assistere alla dimostrazione di raccolta delle uve dell’Amarone, selezionando manualmente i grappoli migliori.