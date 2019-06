Dog Trekking: l’idea per passare un’estate diversa

Ecco un’iniziativa divertente ed educativa per tutta la famiglia, immersi nel panorama mozzafiato delle Alpi Giulie: è il Dog Trekking, una delle tante proposte dell’estate di Tarvisio, località turistica in provincia di Udine, situata nel punto in cui si incontrano i confini di Italia, Austria e Slovenia. Il Dog Trekking è un’attività adatta anche ai bambini poiché permette loro di scoprire la natura da un punto di vista diverso e di socializzare con il migliore amico dell’uomo per eccellenza: il cane, vero protagonista dell’attività. Sono ben 40 gli amici a 4 zampe della scuola Internazionale Mushing di Tarvisio, riconosciuta dal CONI e dall’Associazione Italiana Cultura e Sport, tutti addestrati anche per la pet therapy.

Per tutti i partecipanti al Dog Trekking, è prevista innanzitutto un’approfondita spiegazione per apprendere le tecniche della disciplina, la preparazione e il primo approccio con gli animali sotto la supervisione di personale specializzato e, infine, un’illustrazione degli aspetti paesaggistici del percorso.

I partecipanti, ognuno in compagnia di un cane assicurato con un’apposita imbracatura escursionistica, vengono accompagnati da istruttori esperti lungo un percorso di circa un’ora e mezza che attraversa la foresta del Tarvisiano e raggiunge la Piana di Fusine.

Anche il Dog Trekking fa parte del ricco programma di Forest Camp, progetto ideato dal comune di Tarvisio in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano: un contenitore di attrazioni ed eventi per tutta la famiglia, per rendere le vacanze estive in montagna a Tarvisio ancora più indimenticabili.