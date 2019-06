Elba4All, presentata all’Elba la prima handbike elettrica al mondo

È stato presentato all’Elba il prototipo di handbike elettrica con pedalata assistita #Elba4All voluto da Visit Elba e progettato insieme ad Alex Zanardi con caratteristiche tali da valorizzare l’esperienza attiva di fruizione dell’outdoor dell’Isola d’Elba. A partire dal prossimo autunno, la nuova handbike sarà resa disponibile, anche gratuitamente, agli ospiti dell’isola in quattro esemplari. L’isola si sta sempre più affermando come la “palestra a cielo aperto” per chi ama la vita e gli sport all’aria aperta: è ideale per gli sportivi, professionisti e non, che, approfittando di un clima asciutto e temperato, vogliono riprendere la forma in primavera o continuare ad allenarsi in autunno e inverno. Ma è anche meta ideale per chiunque – cicloturisti, famiglie e persone con esigenze speciali – voglia godersi i profumi del mare e della macchia mediterranea lungo i 400 km di percorsi disponibili.

“Nella costante tensione di migliorare l’esperienza degli ospiti dell’Elba, ci siamo chiesti come poter rendere disponibile il patrimonio di natura e libertà dell’isola sia a tutti quei turisti che non possono utilizzare le biciclette, sia a coloro che vogliono sperimentare un punto di vista differente dalla bicicletta”, spiega Claudio Della Lucia, coordinatore di Visit Elba. “Da qui l’idea di realizzare #Elba4All, un modello di handbike elettrica realizzato su misura per l’Isola d’Elba con il supporto tecnico di Alex Zanardi, e la decisione di acquistarne quattro esemplari da mettere a disposizione degli ospiti dell’isola, gratuitamente per le persone con mobilità ridotta”.

#Elba4All è stata messa in strada per la prima volta sull’isola in questi giorni: è stata collaudata dal pluricampione Alex Zanardi, presente sull’isola per una sessione di allenamento in previsione dei prossimi Campionati Mondiali e delle Olimpiadi, insieme a Pierpaolo Addesi, bronzo nella categoria MC5 ai Mondiali 2018, Giancarlo Masini, bronzo nella categoria MC1 alle Olimpiadi di Rio 2016, e Fabio Anobile, bronzo nella categoria MC3 alle Olimpiadi di Rio 2016.

Racconta Alex Zanardi: “Elba4All è nata da un’iniziativa di buon senso, in cui mi sono messo in scia con grande piacere, voluta dagli amici di Visit Elba per rendere accessibile alle persone con disabilità un territorio meraviglioso che ha tante cose da scoprire e vivere. Questa bicicletta nasce come ausilio sportivo/ricreativo, ovvero permette all’utente di cimentarsi sulle impegnative salite dei percorsi isolani con soddisfazione e al meglio delle proprie capacità, oppure di fruire di un maggiore livello di assistenza alla pedalata al fine di passeggiare piacevolmente senza limiti grazie alla grande autonomia delle batterie”.

#Elba4All, il primo modello di handbike a pedalata assistita su misura di una destinazione turistica

Realizzato dall’azienda CGDE, il nuovo modello di handbike a pedalata assistita #Elba4All, appositamente studiato e progettato per godere appieno dei percorsi stradali e outdoor dell’Isola d’Elba, è caratterizzato da:

un motore con potenza di 250W prodotto dall’azienda italiana Polini e dotato di doppia batteria da 500W che, garantendo un’autonomia di oltre 220 km, consente di fare il giro dell’intera isola;

un telaio progettato e prodotto interamente in Italia, rispettivamente da Blacklinerr e CGDE, adatto alla grande varietà di terreni e dislivelli elbani e che assicura un’estrema sicurezza e comodità in ogni circostanza, anche con pendenze fino al 20%, non solo per i professionisti ma anche gli amanti della bicicletta;

un design inclusivo che rende accessibile l’handbike a tutti gli ospiti, sia persone con disabilità sia normodotate;

una posizione di guida più bassa rispetto alle mountain bike che garantisce un punto di vista insolito e originale durante l’esplorazione della natura.

Da settembre gratis all’isola d’Elba

A partire dal mese di settembre quattro esemplari di e-handbike #Elba4All saranno disponibili sull’isola gratuitamente per le persone con disabilità e con libera donazione per gli ospiti normodotati. I fondi raccolti attraverso le donazioni andranno a favore di una ONLUS che verrà comunicata al momento della presentazione dei modelli all’Isola d’Elba.