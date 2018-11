Emirates amplia la sua partnership con Uber

Emirates espande la sua esclusiva partnership globale con Uber basandosi su un eccezionale feedback dei clienti per un’esperienza di viaggio end-to-end. I passeggeri che viaggiano con Emirates nelle classi Economy Flex e Economy Flex Plus da più di 20 destinazioni globali possono ora usufruire di speciali corse aeroportuali scontate da e per l’aeroporto internazionale di Dubai.

L’offerta consente ai passeggeri Emirates che viaggiano da tantissime destinazioni nel modo incluse Los Angeles, New York, Amman, Rio de Janeiro e San Paolo, Tokyo e Osaka, oltre alle quattro città italiane in cui è presente Emirates – Bologna, Roma, Milano e Venezia – di poter ottenere corse scontate su Uber quando viaggiano a Dubai. L’offerta è valida per prenotazioni e viaggi da oggi fino al 10 dicembre 2018*

I passeggeri Flex Plus di Emirates possono avere il vantaggio di usufruire di due corse gratuite (fino a 28 euro per viaggio) da e per l’aeroporto internazionale di Dubai da qualsiasi luogo di Dubai, mentre i passeggeri di Economy Flex riceveranno il 50% di sconto su due corse da e per l’aeroporto internazionale di Dubai in qualsiasi parte di Dubai (fino 15 euro per viaggio). I passeggeri possono usufruire delle offerte speciali prenotando tramite il sito web di Emirates durante il periodo promozionale*

Il codice promozionale offerto da Uber è anche disponibile per i passeggeri che visitano Dubai provenienti dall’Australia, Sud Africa, Egitto, Francia e Arabia Sudita, fino al 10 dicembre 2018*

*L’offerta è valida sia per gli utenti Uber esistenti che per quelli nuovi, si applicano i termini e condizioni.