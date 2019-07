Estate a Cortina d’Ampezzo, dove la montagna è dolce e golosa

Concerti, mostre fotografiche in quota, aperitivi al tramonto, grigliate golose e corsi di yoga: a Cortina d’Ampezzo la montagna non è solo salita. L’estate fra le crode dei Monti Pallidi è ricca di eventi e opportunità per tutti i gusti, per una vacanza all’insegna della natura, del benessere e del divertimento.

Cinque Torri e Averau

Il segreto per arrivare al complesso Cinque Torri senza troppa fatica? Farsi dare un passaggio dalle seggiovie Cinque Torri e Fedare, che permettono di accorciare le escursioni verso i panoramici rifugi della zona.

Domenica 14 luglio tutti al rifugio Averau per un appuntamento all’insegna del gusto. Spiedo, carni e sapori di montagna saranno protagonisti, insieme alle canzoni del Coro Cortina che si esibirà dalle 14 (per informazioni: www.rifugioaverau.org).

Sabato 20 luglio (dalle 20) al Rifugio Scoiattoli, una serata all’insegna della musica sulla terrazza del Rifugio Scoiattoli. Grande attesa per una delle più importanti tribute band del rock, la Dire Straits Over Gold. In occasione del concerto, la funivia sarà aperta dalle 17.30 alle 23.30 (per informazioni: www.rifugioscoiattoli.it).

Sabato 3 agosto prende il via il Delicious slow trekking, studiato dalla Guide Alpine di Cortina d’Ampezzo per far scoprire a tutti, con un piccolo trail, il sapore della notte e il gusto delle camminate fuori orario (per informazioni: www.guidecortina.com).

Venerdì 9, 16 e 23 agosto: a unire due delle “capanne alpine” più iconiche della zona – il rifugio Averau e lo Scoiattoli – quest’anno sono anche tre sere speciali, firmate da Cortina Delicious, in cui sarà possibile visitare gli itinerari della grande guerra e cenare poi nei due rifugi. A guidare attraverso i capitoli di storia del secolo scorso sarà Paolo Giacomel, esperto di storia locale. Gli impianti funzioneranno dalle 19 alle 23 e su prenotazione, dopo la visita sarà possibile cenare sulle terrazze panoramiche dei rifugi Scoiattoli e Averau.

Per ulteriori dettagli sull’area consultare: www.5torri.it e https://cortinadelicious.it/IT/eventi.php

Ra Valles e Cima Tofana

Il 20 luglio apriranno anche i tratti delle funivie Col Druscié – Ra Valles e Ra Valles Cima Tofana, completando così il calendario delle aperture estive nella conca ampezzana. Passeggiare a Ra Valles ha molti sapori, declinati in grande armonia con la natura.

Il bar di Cima Tofana è un nido d’aquila dove gustare cibo per il corpo mentre lo spirito si nutre del panorama che si squaderna tutto intorno. Sosta gourmand è, poi, il Masi Wine Bar al Druscié. Il locale, trendy e alla moda, è perfetto per chi vuole abbinare un bicchiere di Amarone della casa al fine dining. Solo per l’estate 2019, per raggiungere Col Druscié è disponibile un servizio di navette gratuito da Piè Tofana, in quanto sono in fase di attuazione i lavori di costruzione della nuova Cabinovia Cortina – Col Druscié.

Per completare questa full immersion sensoriale, a Col Druscié si può visitare anche l’osservatorio astronomico Helmut Ullrich (per informazioni: www.cortinastelle.eu).

Per ulteriori dettagli sull’area consultare: www.freccianelcielo.com

Faloria

La terrazza del Rifugio Faloria, a quota 2.190, è il posto giusto dove farsi coccolare dalla natura, concedendosi anche un assaggio dei sapori della tradizione. Qui ci sono facili sentieri, immortalati anche dal grande cinema, come il percorso che, a monte della funivia Faloria, conduce, in 10 minuti di passeggiata, al lodge di Cliffhanger.

Lunedì 15 luglio torna l’appuntamento con la biennale del vino italiano, firmato Civiltà del Bere e VinoVip Wine tasting delle aquile, per una delle degustazioni d’alta quota più raffinate ed attese dell’estate cortinese.

Dal 27 luglio fino al 7 settembre, ogni sabato il Rifugio Faloria propone un aperitivo con vista. Si sale con la funivia e si attende il tramonto sorseggiando un indimenticabile happy hour. Il 14 agosto, vigilia di Ferragosto, invece, si cena fra le stelle con gran finale di fuochi d’artificio (per informazioni: faloria@folomiti.org).

Fino a fine agosto, ogni martedì scatta anche l’ora dello yoga in quota: il Rifugio Faloria organizza lezioni in terrazza in collaborazione con il Centro Jothyoga Asd a partire dalle 10.30.

Per ulteriori dettagli sull’area consultare: www.faloriacristallo.it