Fjällräven Polar 2020: aperte le candidature

Aprono le candidature per Fjällräven Polar 2020, la grande avventura invernale alla portata di tutti. Lanciata nel 1997 da Fjällräven, azienda svedese di abbigliamento outdoor, l’iniziativa vuole dimostrare che chiunque, con la giusta attrezzatura e supporto, può partecipare a una spedizione invernale in condizioni estreme.

In programma dal 30 marzo al 5 aprile, Fjällräven Polar 2020 vedrà un gruppo di persone comuni percorrere 300km nella natura incontaminata del Circolo. I partecipanti saranno accompagnati da oltre 200 cani da slitta addestrati e una manciata di guide esperte.

Se sognate un’avventura tra paesaggi remoti e innevati, non perdetevi questa occasione unica!

Come partecipare?

Per candidarsi dovete iscrivervi al portale dedicato (polar.fjallraven.com), caricando un vostro video o una raccolta di immagini. Per partecipare non è richiesta nessuna esperienza o competenza specifica: sono sufficienti creatività, entusiasmo e determinazione.

I candidati verranno divisi in macro–regioni (11 in tutto) in base al paese di provenienza. Per raccogliere voti dal pubblico, potrete diffondere la vostra candidatura attraverso i social e i media tradizionali.

A partire per la Fjällräven Polar 2020 saranno due concorrenti per regione: il primo coinciderà con il profilo più votato dal pubblico, mentre il secondo verrà scelto dalla giuria del concorso

Le candidature sono aperte dal 14 novembre al 10 dicembre 2019. Per maggiori informazioni consultate la pagina FB @FjallravenItaly e il portale dell’evento polar.fjallraven.com.