Genova: una Notte all’Acquario con Spongebob

Avete mai sognato di passare una notte all’Acquario di Genova?

Da luglio a settembre potrete vivere il vostro sogno e soggiornare davanti alla vasca dei delfini o degli squali, con un esperto a vostra completa disposizione. La camera è disponibile per gruppi di massimo quattro persone ed è completamente brandizzata Spongebob, la property più amata di Nickelodeon, il canale a target kids di Viacom Italia presente in esclusiva su Sky. A tutti i partecipanti verrà consegnato uno speciale kit a tema Spongebob come ricordo dell’esperienza vissuta tra le grandi vasche e animali dell’acquario. Saranno inoltre in vendita simpatici gadget come zaini, pigiami, magliette e peluche.

“Una notte all’Acquario con Spongebob”

La novità s’ispira a “Una notte all’Acquario con Spongebob”, iniziativa nata dalla collaborazione con Nickelodeon in occasione dello speciale concorso per tutti i fans della spugna gialla. Spongebob da anni “vive” in un’area dedicata dell’Acquario di Genova grazie ad una lunga partnership tra Nickelodeon e Costa Edutainment che si è, appunto, arricchita anche di questa fantastica esperienza.

Ma c’è qualcosa in più. A metà giugno si è ufficialmente inaugurato Spongebob20, il “Best Year Ever” della spugna gialla più amata al mondo da bambini e adulti, il tributo di Nickelodeon a una delle serie televisive e personaggi più iconici mai creati. SpongeBob è stato lanciato il 17 luglio del 1999 e negli ultimi 20 anni ha regnato come serie animata numero uno per bambini. Negli anni SpongeBob si è sempre più affermato come personaggio e icona pop, amato da tutte le generazioni e con una base di fan a livello mondiale di oltre 51 milioni di follower sulla pagina facebook.

L’esperienza nella camera brandizzata SpongeBob20

L’Acquario di Genova rende omaggio a SpongeBob con una camera completamente nuova e brandizzata SpongeBob20. All’arrivo, dopo l’accoglienza e l’incontro con la propria guida esperta, si parte per una visita personalizzata del percorso espositivo e del dietro le quinte.Nel tour immersivo l’esperto accompagna i partecipanti a conoscere gli animali delle vasche e a curiosare nelle aree segrete dove lavorano biologi e veterinari. Nel tardo pomeriggio, gli ospiti possono godersi una pausa relax gustandosi uno speciale aperitivo immersi nel mondo marino e proseguendo, nel silenzio degli ambienti ormai chiusi al pubblico, con un’esclusiva cena tra le vasche.

Al risveglio, prima dell’apertura al pubblico, gli ospiti affiancano l’esperto nel tour di controllo delle vasche partecipando alle prime operazioni mattutine e affiancandolo attivamente nella preparazione e distribuzione del cibo destinato ad alcune.

Una volta conclusa l’esperienza all’Acquario, è possibile visitare le altre strutture del mondo AcquarioVillage: il Galata Museo del Mare con il sommergibile Nazario Sauro, la Biosfera, l’ascensore panoramico Bigo e il percorso multisensoriale in assenza di luce Dialogo nel Buio.

Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito: https://www.acquariodigenova.it/notte-allacquario-con-spongebob