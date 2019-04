Goppion torna a proteggere l’Uomo Vitruviano di Leonardo

Amica da sempre di Leonardo, di cui ha protetto ed esposto nelle sue vetrine i maggiori capolavori, da Monna Lisa e Sant’Anna al Louvre, al Cenacolo, al Codice Atlantico, a Madonna Litta, al Codice Leicester e al San Giovannino, Goppion torna a cimentarsi con l’Uomo Vitruviano.

Risale infatti al 2002 la prima vetrina ideata appositamente per il celeberrimo disegno del genio di Vinci alle Gallerie dell’Accademia di Venezia. A 17 anni di distanza, in occasione della nuova esposizione del dipinto che si è inaugurata il 17 aprile nell’ambito della mostra “Leonardo da Vinci. L’uomo è modello del mondo”, Goppion si mette al passo e addirittura anticipa le nuove sfide che il progresso della scienza della conservazione pone alla museum industry, con la sua innovativa cornice a controllo microclimatico.

La cornice, ultima tra i numerosi brevetti, realizzata su misura, è dotata di un vetro antiriflesso in grado di proteggere l’opera dal foto-danneggiamento, di un sistema di stabilizzazione passivo dell’umidità relativa e di un filtro per l’eliminazione di gas e polveri potenzialmente dannosi.

“Da oltre 60 anni, Goppion applica tecnologie all’avanguardia ed engineering design alla progettazione e costruzione di vetrine che hanno costantemente innalzato gli standard in termini di protezione e conservazione”, sottolinea Alessandro Goppion, titolare dell’azienda. “Un’opera d’arte come l’Uomo Vitruviano è esposta a rapidi cambiamenti a causa di inquinanti contenuti nelle strutture in legno, materiali leggeri o organici abitualmente presenti nelle mostre. Il nostro obiettivo principale, anche in questo caso, è stato quello di unire funzionalità e protezione, esaltando al tempo stesso la perfetta leggibilità del capolavoro di Leonardo”.

L’azienda

Fondata nel 1952, Goppion è leader mondiale nella produzione di sistemi espositivi e conservativi in ambito museale. Come una fucina di idee che integra l’ingegneria della conservazione all’arte dell’esposizione museale, Goppion realizza vetrine all’avanguardia dalle altissime prestazioni che combinano funzionalità avanzate ed estetica. www.goppion.com