Grandi novità per Navily, l’app degli ancoraggi perfetti

Grandi novità per i diportisti di questa estate 2019: l’app della start-up francese Navily amplia la propria rete di porti e rinnova il design, per semplificare ulteriormente la ricerca di un posto barca e l’ancoraggio di tutti i suoi utenti.

Fondata nel 2014, Navily è pensata per offrire una soluzione sia a chi è già in viaggio e deve trovare un posto barca all’ultimo minuto, sia per chi ha più tempo a disposizione e vuole far tesoro dell’esperienza di altri diportisti. Il giovane team della start-up (l’età media è 28 anni), consapevole dell’importanza del confronto ─ oggi a portata di mano in diversi campi grazie alla globalizzazione tecnologica ─ ha infatti raccolto oltre 30.000 commenti, spesso corredati da foto di porti e ancoraggi.

Usata da oltre 120.00 diportisti, Navily ha deciso di rinnovare il design, ora più intuitivo ed elegante, e di ampliare la propria rete di porti, per un totale di oltre 600 porti. La rete di marina presenti su Navily negli ultimi mesi si è sviluppata in Paesi come Croazia, Grecia, Turchia, Malta, Montenegro, Cipro, Regno Unito, Tunisia e Marocco. Raddopiato, invece, il numero dei partner in Italia, Francia e Spagna.

Edouard Fiess, CEO e co-fondatore di Navily assieme all’amico e velista Benjamin Rousseau, spiega così la loro idea: “La scelta dell’ancoraggio è importante come quella di un hotel o un ristorante. La nostra comunità di marinai, in perenne crescita, grazie ai tanti commenti e alle funzioni della piattaforma, aiuta a liberarsi dallo stress per trovare il posto migliore, risparmiando tempo prezioso, che può essere impiegato per godersi al meglio le proprie vacanze in mare”.

Per saperne di più su Navily e su come scaricare l’app, visitare www.navily.com.