Grimaldi Lines, un mare di offerte per il 2019

Grimaldi Lines festeggia l’arrivo del 2019 con il lancio delle nuove promozioni speciali, che garantiscono prezzi particolarmente convenienti in ogni periodo dell’anno! È infatti disponibile da oggi l’Advance Booking “Pronti, estate, via!”, che prevede uno sconto speciale del 20% (diritti fissi esclusi) per tutti coloro che sceglieranno di prenotare con largo anticipo il loro viaggio estivo con destinazione Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Malta e partenza in media o in alta stagione.

L’offerta è valida esclusivamente per le prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2019, con partenze dal 15 giugno al 15 settembre 2019. La riduzione si applica al passaggio nave e ai supplementi per la sistemazione e per il trasporto di animali domestici e veicoli al seguito. È cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e con le tariffe residente Sardi Doc e Siciliani Doc.

Ma non basta! Grimaldi Lines dedica inoltre un imperdibile sconto del 30% (diritti fissi esclusi) a chi deve partire in bassa stagione. La promozione “Scegli, prenota, viaggia” è valida su tutti i collegamenti con destinazione finale Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia (solo linee marittime da e per Brindisi) e Malta, esclusivamente per prenotazioni effettuate entro il 15 giugno 2019 con partenze dall’11 gennaio al 14 giugno 2019 e dal 16 settembre al 15 dicembre 2019. Anche in questo caso, lo sconto si applica al passaggio nave e ai supplementi per la sistemazione e per il trasporto di animali domestici e veicoli al seguito. L’offerta è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e con le tariffe residente Sardi Doc e Siciliani Doc.