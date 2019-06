Grimaldi Lines, una festa speciale per i nonni italiani

Grimaldi Lines propone una vacanza speciale ai nonni italiani, che da sempre sono punto di riferimento per i più piccoli e aiuto insostituibile per i loro genitori: in occasione della loro festa, che ricorre il 2 ottobre, la Compagnia offre infatti a tutti loro la possibilità di trascorrere qualche giorno di divertimento e relax alla scoperta di Barcellona e della Costa Brava. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il tour operator Happy Age specializzato in proposte turistiche per gli over 55, è in programma dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 con una formula che abbina i trasferimenti via mare da e per l’Italia a bordo delle navi Grimaldi Lines al pernottamento in hotel di categoria 4 stelle a Lloret de Mar.

La vacanza inizierà già durante la navigazione. A bordo dell’ammiraglia Cruise Roma, sulla tratta Civitavecchia-Barcellona e ritorno, sono previsti infatti tornei di burraco e tanti altri giochi di società. Raggiunta Barcellona, tutti i partecipanti si trasferiranno presso l’hotel di Lloret de Mar e, nei giorni successivi, prenderanno parte al ricco programma alla scoperta delle meraviglie di Barcellona e non solo. Il tour prevede infatti la visita guidata di Girona, con la sua cattedrale gotica e gli affascinanti bagni arabi, il tempo libero per una passeggiata nel centro di Lloret de Mar e l’escursione al monastero benedettino di Santa Maria de Montserrat. A Barcellona si visiterà invece il Quartiere Exaimple – noto per le architetture moderniste tra cui si distingue la Sagrada Familia di Antoni Gaudì – il Barrio Gotico e le animatissime Ramblas e si assisterà allo spettacolo di luci e colori della Fontana Magica del Montjuic.

Non mancheranno gli intrattenimenti serali, che culmineranno mercoledì 2 ottobre nella grande Festa dei Nonni con cena tipica presso l’hotel ed una lunga notte di musica, balli e animazione. La partenza a bordo dell’ammiraglia della flotta Grimaldi Lines è in programma per lunedì 30 settembre dal porto di Civitavecchia, mentre il rientro è previsto domenica 6 ottobre sempre nel porto di Civitavecchia. Le quote di partecipazione partono da 680 euro a persona e comprendono: viaggio a/r con sistemazione in cabina interna doppia, pernottamento presso hotel di categoria 4 stelle a Lloret de Mar con sistemazione in camera doppia, pasti presso il self-service a bordo della nave, pasti a terra presso hotel/ristorante come da programma, serata di gala in occasione della Festa dei Nonni, pranzo tipico a Barcellona a base di paella, visite guidate con guida in lingua italiana, accompagnatore Happy Age, programma di giochi e tornei a bordo della nave, assicurazione medica. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0644250100; e-mail booking@happyage.it.