Gruppo UNA: il carnevle da nord a sud

Febbraio è sinonimo di Carnevale: da nord a sud della Penisola le strade delle città si riempiono di maschere, musica e colori, in una celebrazione unica delle antiche tradizioni locali. Dal 28 febbraio al 5 marzo, Gruppo UNA si unisce ai festeggiamenti dei Carnevali più famosi d’Italia offrendo uno speciale sconto del 30% negli hotel UNA Esperienze più vicini. Da Venezia a Viareggio, fino ad Acireale, tre gioielli invitano a godere di un perfetto connubio tra autentica esperienza del territorio e calda ospitalità firmata Gruppo UNA.

Il Carnevale più bello di Sicilia

Spettacolare, provocatorio e coloratissimo, il Carnevale di Acireale affonda le sue radici nel Cinquecento e vanta il titolo di “Più Bel Carnevale di Sicilia”. Per due settimane nella cornice barocca del centro storico va in scena il teatro delle meraviglie: coriandoli, maschere, luci e musica accompagnano la sfilata dei famosi carri allegorico-grotteschi e dei carri infiorati, frutto della fantasia e dell’estro degli artigiani acesi. La soluzione perfetta per chi desidera vivere l’esperienza degli antichi rituali carnevaleschi senza rinunciare all’autentica eleganza siciliana è Palace Catania di UNA Esperienze, prestigiosa dimora storica situata nel cuore artistico di Catania. Dopo una giornata di festa, gli ospiti possono rilassarsi assaporando la cucina regionale dell’Etna Roof Bar & Restaurant con vista sull’Etna. Soggiorni a partire da €103 per camera per notte. È online il nuovo sito dell’hotel www.unaesperienze.it/palace-catania.

A pochi minuti dalle parate di Viareggio

In Toscana è protagonista il Carnevale di Viareggio, una delle manifestazioni più apprezzate al mondo in grado di richiamare centinaia di migliaia di persone nella cittadina toscana. Per un mese intero si alternano veglioni in maschera, feste rionali, rassegne di ogni genere e sfilate di teatri viaggianti con enormi caricature raffiguranti personaggi della politica, della cultura e dello spettacolo. L’antica arte della cartapesta con cui sono realizzate queste opere d’arte è tramandata di padre in figlio dai maestri costruttori viareggini, custodi di patrimonio culturale unico al mondo. Versilia Lido di UNA Esperienze, tenuta esclusiva affacciata direttamente sul litorale versiliese, è la location ideale per chi vuole ammirare i carri allegorici che tutti i weekend di febbraio sfilano lungo la passeggiata a mare viareggina. Soggiorno a partire da €93 per camera per notte. È online il nuovo sito dell’hotel: www.unaesperienze.it/versilia-lido.

L’imperdibile volo dell’Angelo

Annoverato tra gli eventi più celebri al mondo, il Carnevale di Venezia esercita un fascino senza tempo e ogni anno trasforma il volto della laguna con rievocazioni storiche, balli e travestimenti. L’emozionante Volo dell’Angelo apre ufficialmente i festeggiamenti con la discesa di un artista dal Campanile di San Marco verso il Palazzo Ducale e dà il via a un ricco programma di eventi che animano le calli e le piazze veneziane per due settimane all’insegna del divertimento. A pochi passi dal turbinio dei festeggiamenti si trova Maison Venezia di UNA Esperienze, un’oasi di pace nel cuore dello storico quartiere di Cannaregio. Il prestigioso edificio, restaurato e riportato al suo antico splendore, è l’indirizzo da segnare in agenda per chi cerca un rifugio in autentico stile veneziano lontano dal caos delle vie principali. Soggiorni a partire da €160 per camera per notte. È online il nuovo sito dell’hotel: www.unaesperienze.it/maison-venezia.