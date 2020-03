Il 17 marzo è San Patrizio, patrono d’Irlanda, un giorno di grande festa per gli irlandesi di tutto il mondo. E anche se quest’anno i festeggiamenti in giro per il mondo sono stati annullati, gli irlandesi si stanno organizzando con una parata “virtuale” da condividere sui social con gli hashtag #StPatricksDayTogether e #virtualparade2020.

Qui trovate qualche idea per portare nelle vostre case lo spirito di questa grande festa e un po’ di Irlanda.

Indossare qualcosa verde

Nel giorno di San Patrizio, tradizione vuole che si indossi qualcosa di verde per celebrare il santo patrono. Vanno benissimo cappelli, guanti, calze, sciarpe e maglioni; ma anche trucchi, nastri per capelli e unghie colorate. Cercate quindi nel vostro armadio qualcosa di verde, colore che richiama il paesaggio e che ha ispirato la definizione Isola di Smeraldo, e indossatelo.

Scoprire i sapori d’Irlanda

Perché non provare a sperimentare una nuova ricetta al 100% Irish? Tra i migliori piatti della tradizione, vi ricordiamo l’Irish Guinnes Stew (lo stufano alla birra), il Soda bread (pane preparato senza lievito ma con il bicarbonato) e il pâté di salmone affumicato. Se cucinare non è nelle vostre corde, concedetevi una Guiness all’ora dell’aperitivo: sláinte, salute, cheers!

Ascoltare e ballare musica irlandese

Vivace e carica di emozioni, la musica irlandese arriva dritta al cuore. Da The Irish Rover dei The Pogue a Whiskey in the Jar di Thin Lizzy, passando per i The Dubliners e i Floggy Molling, prendetevi un momento per ascoltare qualche “drinking song” (canzone da pub), scatenarvi e fare il pieno di energia. Potete anche lavorare con in sottofondo i brani di musica tradizionale: su Spotify non mancano le playlist dedicate ai grandi classici d’Irlanda.

Leggere i grandi classici e nuovi autori

L’Irlanda è una terra di grandi autori e grandi romanzi. Lasciatevi ispirare dalla festa di San Patrizio per rileggere le pagine di capolavori come Gente di Dublino e Aspettando Godot, o per scoprire autori meno noti come Catherine Dunne e Sally Rooney. Molto interessante anche la web radio del MoLi, il bellissimo Museum of Literature Ireland, inaugurato lo scorso settembre.