Hertz e CLEAR in partnership per reinventare l’esperienza di noleggio

Hertz e CLEAR hanno annunciato il lancio di Hertz Fast Lane powered by CLEAR, un nuovo servizio che utilizza la biometrica per accelerare il processo di autonoleggio e portare i viaggiatori attraverso il gate di uscita, in strada in 30 secondi, con un risparmio di tempo del 75%. Con CLEAR, ai clienti basterà registrarsi una volta per vivere un’esperienza semplice e sicura in oltre 40 aeroporti e località di tutto il mondo. I soci di Hertz Gold Plus Rewards® che si iscrivono a CLEAR e collegano gli account potranno confermare la propria identità e le prenotazioni di autonoleggio con un solo sguardo o tocco di dita. Hertz Fast Lane powered by CLEAR rappresenta la prima applicazione della biometria da parte di una grande società di autonoleggio, ed è la prima volta che la piattaforma di Trusted Identity CLEAR consente ai soci di dimostrare la propria identità, usando il volto, senza esibire un documento.

La prima Hertz Fast Lane powered by CLEAR è ora disponibile all’Aeroporto Internazionale Hartsfield–Jackson di Atlanta (ATL) e offre velocità e sicurezza ineguagliabili, grazie alle quali i clienti Hertz potranno risparmiare tempo. Nel corso del 2019, Hertz Fast Lane powered by CLEAR verrà lanciato in oltre 40 postazioni Hertz aggiuntive, compresi alcuni degli aeroporti più affollati degli Stati Uniti, come l’Aeroporto Internazionale di Los Angeles, l’Aeroporto Internazionale John F. Kennedy e l’Aeroporto Internazionale di San Francisco. La nuova offerta dimostra ancor di più il profondo impegno di Hertz e di CLEAR a investire in tecnologie e servizi che migliorano l’esperienza dei loro clienti – e stabilisce un nuovo standard per viaggiare senza imprevisti.

L’uso di Hertz Fast Lane powered by CLEAR costituisce un nuovo vantaggio per i soci del Programma Hertz Gold Plus Rewards®, e l’adesione a CLEAR è disponibile senza costi aggiuntivi se collegata a questo programma. I clienti interessati a fare l’upgrade della loro iscrizione a CLEAR, per includere l’accesso di sicurezza in aeroporto, avranno tariffe agevolate grazie al programma fedeltà Hertz. I viaggiatori interessati a saperne di più sull’Hertz Fast Lane powered by CLEAR, o a diventare soci di Hertz Gold Plus Rewards®, possono visitare il sito www.hertz.com/clear