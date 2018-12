Hertz festeggia il suo 100° anno con oltre 100 riconoscimenti

Hertz, uno dei marchi di autonoleggio più rappresentativi del mondo, ha ottenuto oltre 150 riconoscimenti da parte di alcuni dei principali influencer nel settore dei viaggi durante l’anno del suo centenario.

“Siamo onorati di ricevere un riconoscimento così importante da parte dei nostri clienti e dei principali travel influencer, in particolare durante i festeggiamenti per il 100° anniversario,” ha dichiarato Jodi Allen, Vice President e Chief Marketing Officer di Hertz. “Questo riconoscimento riflette i risultati dell’attenzione che poniamo sulla velocità, sul servizio e sull’innovazione e i nostri sforzi per continuare a fornire ai nostri Clienti la migliore esperienza di autonoleggio al mondo.”

Hertz continua a guidare e ad innovare l’industria dell’autonoleggio fornendo ai suoi milioni di clienti nel mondo un’esperienza fluida e veloce ad ogni touchpoint – dal ritiro alla riconsegna. La società s’impegna a fornire servizi eccezionali e una serie di vantaggi unici attraverso la sua flotta di alta qualità, le collaborazioni esclusive e il programma di fedeltà Hertz Gold Plus Rewards®.

Leadership nel settore dell’autonoleggio

Recentemente i lettori del magazine Business Traveler hanno votato Hertz come la Migliore Società di Autonoleggio in occasione del 30° sondaggio annuale Best in Business Travel. Il magazine Travel Weekly quest’anno ha anche riconosciuto a Hertz il Gold Magellan Awards per il suo blog di viaggi, le lotterie Great Gold Giveaway e la campagna pubblicitaria “HER in Hertz” che celebra le donne che viaggiano per affari.

Più di 22.000 lettori del magazine Global Traveler hanno votato nell’ambito del GT Tested Reader Survey Awards per onorare Hertz del titolo di Migliore Società di Autonoleggio per il quinto anno consecutivo, facendole vincere il “Quint Status”. Inoltre, Hertz ha ottenuto il titolo di ” Società di Autonoleggio Leader” in più di 24 regioni e paesi da parte del World Travel Awards.

All’inizio di quest’anno, Hertz ha portato a casa il suo sesto Women’s Choice Award® consecutivo per i Servizi di Autonoleggio Più Raccomandati d’America™ all’interno di varie categorie, incluso Viaggi d’Affari, Programmi Fedeltà, Servizi Generali per il Cliente e Valore Complessivo. Questa nomina è basata su un sondaggio nazionale distribuito a decine di migliaia di donne in tutto il Paese cui è stato chiesto di scegliere i marchi che consiglierebbero vivamente alla famiglia e agli amici.

Fedeltà del cliente e servizio eccezionale

L’impegno di Hertz nel fornire il migliore programma fedeltà della categoria è stato premiato all’inizio di quest’anno quando FlyerTalk, la popolare community online di viaggiatori abituali, ha votato il programma Hertz Gold Plus Rewards® come Best Rewards Program nella categoria della Guida in ogni area geografica nel mondo – America, Europa/Africa e Medio Oriente/Asia/Oceania – per il settimo anno consecutivo. Il programma ha vinto il premio FlyerTalk Awards per i vantaggi eccezionali a livello globale oltre che per i seguenti benefici riconosciuti ai soci: Hertz Ultimate Choice (America), upgrade gratuiti (Europa/Africa) e Gold service (Medio Oriente/Asia/Oceania).

A Novembre, Hertz Gold Plus Rewards® ha ottenuto diversi Frequent Traveler (FT) Awards in America, oltre che in Europa e in Africa. In queste aree geografiche, il programma ha vinto quasi in tutte le categorie –– Best Overall Promotion (America), Best Elite Program (America), Best Redemption Ability (America, Europa e Africa), Best Loyalty Customer Service (Europa e Africa) e Program of the Year (America, Europa e Africa). Come riconoscimento dell’innovazione di Hertz nel settore della fedeltà, il Loyalty Titan Panel degli FT Awards –– composto da importanti esponenti del settore dei programmi fedeltà –– ha assegnato ad Hertz l’ambito premio Titan Award, che viene assegnato ogni anno a un hotel, una compagnia aerea e una società di autonoleggio.

La dedizione della compagnia verso i propri clienti è stata anche riconosciuta da Loyalty 360, l’Associazione per la Fidelizzazione della Clientela, che quest’anno ha nominato Hertz come la Migliore della Categoria per l’Attenzione al Cliente e la Fidelizzazione del Cliente.

Hertz in Italia

All’inizio dell’anno Hertz ha ricevuto il premio TripAdvisor Traveller’s Favourites 2018 come migliore compagnia di autonoleggio in Italia per la sesta volta consecutiva. Gli utenti di 23 paesi del più grande sito di viaggi al mondo hanno votato i loro brand preferiti in 20 categorie di servizi che possono contribuire a rendere il viaggio un’esperienza straordinaria: dalla migliore guida turistica, all’assicurazione di viaggio preferita, dalle valigie alla app taxi. A giugno, Hertz vince anche l’Oscar del Turismo, per la terza volta consecutiva si aggiudica l’Italian Travel Awards, il premio nato per celebrare l’impegno, la serietà e la professionalità degli operatori dell’industria turistica italiana. È il riconoscimento più prestigioso nel settore dei viaggi e del turismo, una vera e propria notte degli Oscar in cui viene assegnata l’ambita statuetta dal titolo “La Viaggiatrice”, a testimonianza della qualità del lavoro svolto dagli operatori delle categorie selezionate.