HUTTENKULT: alla scoperta delle montagne di Villach

HÜTTENKULT, in italiano “Culto dei Rifugi” è un programma di escursioni tra le malghe e le montagne della zona turistica carinziana di Villach. L’iniziativa nasce per far scoprire il territorio ai visitatori attraverso il piacere del trekking, il contatto con la natura e con i migliori sapori della tradizione enogastronomica locale.

I dodici rifugi coinvolti

Sono dodici i rifugi coinvolti in HÜTTENKULT: ognuno offre una specialità tipica del luogo e dell’Alpe Andria. I tipici e immancabili ravioli carinziani ripieni di ricotta, i Kärntner Kasnudel, sono ad esempio serviti dal rifugio Rosstratten, mentre la “Haussulze”, piatto tipico con carne e altro in gelatina, è il piatto forte del rifugio Walderhütte.

Ricca di sapore la “padella” con selvaggina e funghi freschi proposta dal rifugio Hundsmarhof. I rifugi Neugarten Almseehütte e Dreiländereck-Hütte sono invece noti per il loro gustoso e unico pane fatto in casa. Nel rifugio Schwarzseehütte sono leggendarie le specialità della casa di produzione propria come la Brettljause, la merenda tipica servita sul tagliere, il mosto di vino e le grappe.

I rifugi Geigerhütte e Pöllingerhütte sono molto amati invece per le loro specialità di selvaggina. Al rifugio Bertahütte si trova il famoso strudel di mele fatto ancora sulla base della ricetta della trisnonna e il rifugio sulla cima del Dobratsch, il Gipfelhaus, aspetta gli ospiti con una ricca selezione di zuppe. A questi si aggiunge il rifugio Zacchi, raggiungibile dall’Italia con partenza dai laghi di Fusine, dove scoprire i sapori del loro piatto tipico: il frico friulano.

Da non dimenticare il rifugio Koča v Krnici situato al confine con il Parco Naturale del Monte Triglav con il suo menù davvero particolare. Questo è l’ultimo tra i rifugi coinvolti nel progetto HÜTTENKULT che ha voluto creare una vera e propria connessione tra tutte le zone dell’Alpe Adria.

“Passaporto”, timbri e ricchi premi

Il programma prevede il “HÜTTENKULT-Sammelpass”, un carnet su cui raccogliere fino a questo autunno i timbri dei rifugi che si raggiungono. Quattro timbri sul carnet danno la possibilità di partecipare a un concorso che mette in palio diversi premi, tra cui buoni sconto per acquisto di prodotti tipici, per pranzo in una delle malghe e anche un soggiorno.

L’ “HÜTTENKULT-Sammelpass” può essere ritirato presso le malghe coinvolte e l’ufficio turistico della zona di Villach – Lago di Faak – Lago di Ossiach, a cui va riconsegnato, per la partecipazione all’estrazione e con almeno 4 timbri di rifugi diversi, entro e non oltre il 3 novembre 2019.

Tutte le informazioni sul programma “HÜTTENKULT” sono disponibili al sito: http://www.huettenkult.at/landingpage-it/