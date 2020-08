Famoso per le imponenti montagne, i paesaggi mozzafiato e i prodotti enogastronomici di alta qualità, il Trentino è anche una delle regioni italiane con più laghi: se ne contano quasi 300. Specchi di vette innevate, circondati da prati fioriti e boschi verdi, tutti i laghi di montagna hanno un fascino irresistibile.

Da quelli balneabili a quelli da costeggiare in bicicletta, da quelli per pescare a quelli più romantici, ecco i cinque laghi più belli del Trentino.

Lago di Tenno

A 570 metri sul livello del mare, il lago di Tenno è uno specchio d’acqua blu circondato da pascoli e boschi. Potete fare una visita al borgo di Canale di Tenno, uno dei più belli di Italia, e passeggiare fino al lago per una giornata di relax a contatto con la natura. Qui potete fare il bagno – ma preparatevi, l’acqua sarà piuttosto fredda! Nel lago di Tenno spunta un isolotto, raggiungibile anche a nuoto, e per brevi periodi, quando il livello dell’acqua si abbassa, ne emerge anche una seconda, soprannominata ‘86 dall’anno del primo avvistamento.

Lago di Lamar

Ci spostiamo alle pendici del Monte Paganella, dove si trovano i laghi di Lamar. Un tempo uniti tra loro, sono stati divisi da una frana che ha generato due bacini separati: il lago di Santo a sud e il lago di Lamar a nord. Il primo è più selvaggio e meno frequentato, mentre il secondo è circondato da prati curati con tanto di spiaggia attrezzata. I laghi di Lamar sono ricchi di pesci e per questo particolarmente apprezzati da pescatori e amanti della natura.

Lago di Toblino

Tra colline verdeggianti, boschi e vigneti sorge il lago di Toblino, il più romantico dei laghi del Trentino. Grazie all’influsso mite del vicino lago di Garda e la barriera dei monti, verrette accolti da una vegetazione molto interessante, di tipo mediterraneo, con olive, limoni e rosmarino. Circondato da un rigoglioso canneto, il lago di Toblino è il luogo perfetto per passeggiate rilassanti e lunghe pedalate nel verde. Su un promontorio a picco sull’acqua potete ammirare il Castel Tablino, suggestiva rocca del Cinquecento, protagonista di antiche leggende.

Lago di Tovel

Nel Parco Naturale Adamello-Brenta si trova il lago “rosso” di Tovel: per la presenza di una particolare alga, le sue acque si tingevano ogni anno di rosso, regalando uno spettacolo unico al mondo. Attorno a questo fenomeno nacquero misteriose leggende e storie. Anche se l’alga è scomparsa e le acque non arrossiscono più, il lago di Tovel rimane un gioiello naturalistico da non perdere: attorno alle sue sponde troverete diversi percorsi adatti a tutti i livelli.

Lago di Caldonazzo

Balneabile da maggio a settembre, il lago di Caldonazzo si trova in Valsugana ed è il più grande specchio d’acqua appartenente interamente al Trentino. Grazie alla sua posizione (si trova a 450 metri sul livello del mare), è uno dei laghi con le acque più calde del sud Europa: da qui il soprannome “mare del Trentino”. Il lago di Caldonazzo è perfetto per gli amanti degli sport d’acqua: potete praticare canoa, sci nautico, barca a vela, windsurf, stand up paddling e nuoto. Lungo le sue sponde si trovano spiagge sia libere che attrezzate, con tanto di bar, sala giochi e aree per bambini: nel 2020 hanno visto riconfermato il riconoscimento europeo della Bandiera Blu della FEE.

