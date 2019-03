I fine settimana degli italiani: le 10 destinazioni più cliccate

Roma sia sempre la città che esercita la maggiore attrazione per una breve vacanza, seguita a distanza da alcune mete classiche e altre decisamente inattese. Secondo i dati raccolti da Weekendesk.it , il portale leader nei fine settimana tematici e soggiorni brevi, infatti, la Città Eterna è stata la meta scelta dall’11,3% dei turisti del fine settimana, seguita da Viterbo, balzata al secondo posto nelle preferenze (5,2%), grazie alle tante opportunità che offre per una fuga di pochi giorni in una zona ancora poco conosciuta, ma di tendenza e sicuramente avvantaggiata dalla vicinanza con la più grande città italiana. La capitale è la destinazione preferita dagli italiani per un weekend o una fuga di pochi giorni, confermando comesia sempre la città che esercita la maggiore attrazione per una breve vacanza, seguita a distanza da alcune mete classiche e altre decisamente inattese. Secondo i dati raccolti da, il portale leader nei fine settimana tematici e soggiorni brevi, infatti, la Città Eterna è stata la meta scelta dall’11,3% dei turisti del fine settimana, seguita da, balzata al secondo posto nelle preferenze (5,2%), grazie alle tante opportunità che offre per una fuga di pochi giorni in una zona ancora poco conosciuta, ma di tendenza e sicuramente avvantaggiata dalla vicinanza con la più grande città italiana.

Viterbo rappresenta, infatti, una scelta perfetta per un soggiorno romantico, con la possibilità di perdersi per le stradine del suo vasto centro storico medioevale, ma anche per un rigenerante fine settimana alle terme o dedicato all’esplorazione dei tanti borghi della Tuscia, tra cui spicca l’incantevole Civita di Bagnoregio, conosciuto anche come il “paese che muore”, a causa dell’erosione dello sperone tufaceo su cui si trova.

Subito alle spalle della Città dei Papi nella classifica si posiziona Viareggio, l’elegante e raffinata località balneare che, oltre a offrire numerose opzioni di pernottamento in hotel 4 e 5 stelle a prezzi vantaggiosi, è anche un’ottima base per visitare la costa versiliese e le vicine città d’arte o per un soggiorno vocato alla scoperta dei piatti della cucina toscana.

Ai piedi del podio si attestano una di seguito all’altra ben quattro famose località termali, nell’ordine Montecatini, Fiuggi, Salsomaggiore e Chianciano, a conferma della crescente passione degli italiani per i weekend fuoriporta all’insegna del benessere, che consentono di approfittare del fine settimana per dedicarsi completamente a sé stessi, staccando dalla routine e dallo stress

Nella Top 10 per una breve vacanza non mancano, naturalmente, le città d’arte, come Firenze (9°) e Perugia (10°) e l’outsider Livorno (8°), che offre diverse opportunità di soggiorno con un eccellente rapporto qualità prezzo e unisce il fascino di una città di mare a quello di una terra ricca di storia e prelibatezze gastronomiche.

Confrontando i dati 2018 con quelli dei primi due mesi di quest’anno, le tendenze del 2019 sembrano confermare quelle dell’anno appena trascorso, con Firenze, che guadagna diverse posizioni in classifica fino a scalzare Viterbo dal secondo posto, e Siena, che entra al 9° posto, facendo uscire Perugia dalle prime dieci.

Per quanto riguarda le città di provenienza dei turisti del fine settimana, sono Roma e Milano a dominare lo scenario, dal momento che i romani e i milanesi insieme hanno rappresentato lo scorso anno quasi il 20% dei “weekender” e i primi dati del 2019 fotografano sostanzialmente la stessa situazione.

budget che gli italiani sono disposti a destinare per un breve soggiorno, che includa hotel e almeno un pasto o un’attività extra, è mediamente di 171 Euro. Per quanto riguarda la durata, una sola notte fuori casa è preferita nel 60% dei casi, mentre il 24% delle prenotazioni è relativa a due notti. Dall’indagine effettuata da Weekendesk.it emerge, infine, che ilche gli italiani sono disposti a destinare per un breve soggiorno, che includa hotel e almeno un pasto o un’attività extra, è mediamente di 171 Euro. Per quanto riguarda la, una sola notte fuori casa è preferita nel 60% dei casi, mentre il 24% delle prenotazioni è relativa a due notti.

Fondato in Francia nel 2008, Weekendesk è attualmente presente in diversi paesi europei, tra cui Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Germania e Italia. Con oltre 35.000 prenotazioni al mese, circa 2 milioni di visitatori al mese e con un altissimo tasso di soddisfazione, Weekendesk è oggi il leader nei soggiorni tematici in Europa. L’obiettivo di Weekendesk è quello di rispondere all’esigenza di evasione dalla routine con un soggiorno di pochi giorni, non troppo lontano da casa, senza doversi preoccupare di nulla e in grado di assicurare emozioni di viaggio uniche e a prezzi accessibili. Con proposte di viaggio dalla montagna ai laghi, dal mare alla campagna, il portale Weekendesk.it propone una vasta scelta di pacchetti per fine settimana e brevi soggiorni a tema con un’offerta alberghiera di carattere e diverse attività incluse, come cene, visite a musei, degustazioni, spa, attività sportive e molto altro.