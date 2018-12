I paradisi bianchi delle Alpi di Cuneo

Le Alpi di Cuneo, un gioiello incastonato tra le Alpi e il mare, offrono ogni tipo di attività sportiva. Dal cicloturismo, alla MTB, dall’escursionismo all’arrampicata, sino alle attività invernali (sci da discesa, il fondo, lo sci escursionismo, lo sci alpinismo, il freeride, lo snowboard e le arrampicate su ghiaccio). Un vero paradiso per gli amanti dello sport e della natura incontaminata. Dalla Valle Po, alla Val Tanaro, 20 vallate si aprono a raggiera intorno alla splendida città capoluogo. Divertimento, relax, tradizione per il gusto: queste le peculiarità del territorio.

Le perle delle Alpi Cuneesi

Limone Piemonte, in inverno stazione sciistica internazionale e in estate importante centro di villeggiatura, ospita il comprensorio della Riserva Bianca, che vanta un bacino sciabile di 80 km. 17 impianti di risalita ultramoderni e sistema mani-libere servono le 42 piste sempre ben innevate, garantendo divertimento in sicurezza per tutti, grandi e piccoli. Per chi non scia, oltre al divertimento della di pattinaggio, piste per la pratica del fondo e per l’escursionismo su neve, il centro storico offre svago con locali alla moda e caffè ricercati. Il secondo grande comprensorio delle Alpi di Cuneo è il Mondolé Ski, con le stazioni sciistiche di Artesina, Frabosa Soprana e Prato Nevoso, dove gli oltre 120 km di piste sono serviti da 31 impianti di risalita tra seggiovie, skilift e tapis roulant. Tutto il dominio sciabile è accessibile con un unico biglietto. Il comprensorio propone animazioni e servizi per tutti: ristoranti, locali tipici, bar, discoteche, baite e rifugi, due musei dedicati alle tradizioni locali. Per i bambini l’offerta è variegata, con campi scuola serviti da tapis roulant, kinder park e parchi di divertimento sulla neve e più di 400 maestri di sci a disposizione. Ricchissimo il programma eventi sulla neve anche per l’inverno 2018/19. E c’è anche una novità, una nuova seggiovia unirà le piste di Artesina con Prato Nevoso, sostituendo lo skilift preesistente. Le Alpi cuneesi racchiudono nel loro prezioso scrigno altre note località: dalle stazioni sciistiche del Monregalese, adagiate sulle Alpi Liguri, come Sangiacomo Cardini Ski, con 35 km di piste, St. Grée di Viola, con piste molto tecniche per la discesa e lo snowpark, fino a Lurisia Monte Pigna, nota per le terme, ottime per il relax del dopo-sci, con circa 30 km di piste da discesa adatte a tutti e vista mozzafiato dalle Marittime al Cervino. Prima stazione sciistica a nascere sulle Alpi Marittime, Garessio è scenario naturale ideale anche per effettuare escursioni con racchette da neve e per lo scialpinismo. Mentre la vicina Ormea propone anelli per il fondo. Amate lo sci nordico? Allora Chiusa di Pesio, in Valle Pesio, fa per voi, con il Centro Fondo Marguareis, recentemente restaurato e rinomato a livello internazionale, con tracciati aperti anche alle ciaspole. Entracque, in Valle Gesso, offre sia piste di discesa, sia anelli per il fondo. Il Centro Fondo Gelas, vero paradiso naturale nel cuore delle Marittime, conta un totale di 35 km di piste. Le Sciovie del Viver, a soli 20 minuti da Cuneo, sono un ottimo campo scuola per i principianti. Anche Vernante, con i suoi murales dedicati a Pinocchio, ha anelli per il fondo, così come la Valle Stura, con Festiona, Aisone e Bagni di Vinadio. Più in quota, Argentera offre un ottimo campo scuola per lo sci alpino e 25 km di piste. Castelmagno, nota in tutto il mondo per l’omonimo formaggio D.o.p. e la Valle Maira sono tra le più affascinanti mete invernali alpine per lo sci nordico, lo sci alpinismo e le racchette da neve. Anelli per il fondo sono presenti a Marmora, Prazzo, Elva, Canosio e Chiappera. La Valle Varaita offre sia impianti di risalita sia anelli per il fondo: Bellino, Casteldelfino, Valmala e Chianale sono centri specializzati per lo sci nordico. Poi c’è Sampeyre e, più in quota, le piste di Pontechianale. La Valle Po conta un centro fondo a Oncino e altre 3 stazioni per lo sci alpino. Crissolo-Pian Regina è tra le stazioni a quota più elevata della provincia, conta 18 km di piste per la discesa e anelli per il fondo, mentre Rucaski a Bagnolo Piemonte e Pian Muné sono stazioni ideali per le famiglie.

Bollettino neve e vacanze bianche

Anche per la stagione 2018/19, l’A.T.L. del Cuneese garantisce il servizio bisettimanale di diffusione del Bollettino Neve delle stazioni sciistiche del Cuneese.

Il servizio è gratuito, previa iscrizione sul sito www. cuneoholiday.com, che fornisce anche un elenco completo degli eventi di tutte le stazioni sciistiche e proposte per vacanze sci ai piedi.