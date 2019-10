I tre festival da non perdere a Candelo

Ricetto di Candelo non solo è uno dei borghi più belli di Italia, ma è anche un paese vivace che ogni anno propone tante iniziative ed eventi per tutti i suoi visitatori.

Qui vi consigliamo i tre festival da non perdere per scoprire e vivere al meglio lo spirito festaiolo di questo gioiello medioevale nel cuore del Piemonte.

Vinincontro

Settembre è un mese speciale per Ricetto di Candelo: il paese, infatti, ospita una delle rassegne enogastronomiche più autentiche e importanti di Italia. Il festival Vinincontro propone ai visitatori le eccellenze del territorio, offrendo una vasta scelta di etichette pregiate e prodotti tipici, come salumi e formaggi. Tra street food, laboratori, degustazioni e tanta musica, è la manifestazione perfetta per chi vuole scoprire il gusto del Piemonte.

Fumetti al Ricetto

Ogni anno Ricetto di Candelo celebra il mondo dei fumetti con un evento davvero unico. Organizzata da CreativeComics, Fumetti al Ricetto è la manifestazione che da cinque anni raduna per le strade del borgo un vasto pubblico di appassionati, fumettisti, cosplay e illustratori. In ogni bottega si può incontrare un disegnatore che espone le sue tavole originali e disegna per il pubblico sul momento. Non mancano mostre, giochi di ruolo e un grande mercato di fumetti e gadget rari.

Candelo in Fiore

Ogni due anni, all’arrivo della primavera l’antico borgo di Candelo si trasforma in un giardino incantato. Giunta alla XVII edizione, la manifestazione Candelo in Fiore colora le vie medioevali con aceri, rododendri, camelie, fiori e piante tipiche della zona. Le decorazioni floreali, accostate alle mura e alle case in pietra grezza, avvolgono l’intero paese in un’atmosfera magica, fuori dal tempo. Durante i giorni di festa ci sono numerosi spettacoli, concerti, performance teatrali, stand gastronomici e mercatini di prodotti artigianali.

Potete trovare tutte le informazioni sui prossimi eventi e festival di Candelo al sito: www.candeloeventi.it

Sul numero 275 (novembre 2019) di Itinerari e Luoghi, in edicola dal 26 ottobre, trovate maggiori informazioni, curiosità e un itinerario dedicato al borgo di Ricetto di Candelo.