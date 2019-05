Il luogo ideale per la perfetta vacanza in famiglia? La Carinzia

Durante le vacanze in famiglia, dedicarsi ad un’esperienza a contatto con gli animali soddisfa grandi e piccini. Fortunatamente, la Carinzia ne ha molte da mettere a disposizione. 160 macachi giapponesi, divertenti e sfacciati, intrattengono e incuriosiscono i visitatori all’Affenberg, il monte delle scimmie presso il castello di Landskron a Villach.Da qui anche una magnifica vista panoramica dalla quale si possono ammirare da vicino splendidi uccelli rapaci che si esibiscono in ardite acrobazie aeree all’Adlerwarte Landskron. Al rettilario Happ di Klagenfurt ci si trova a tu per tu con alcuni fra gli animali più pericolosi del mondo: il pesce piranha, il pitone reticolato, la tarantola. Infine, il parco del castello di Rosegg ospita un giardino zoologico con gli animali più disparati: bisonti, linci, cervi e una parte dedicata agli animali domestici con simpatici amici pelosi.

A tutta birra con il bob su rotaia

Diventare come “Mario Kart” dal vivo? Si può! Sui monti della Carinzia ci sono diverse piste di bob su rotaia (Sommerrodelbahn) e ognuna ha un suo particolare pregio. La “Pendolino” a Nassfeld/Pramollo di due chilometri è la più lunga della regione. Sul lago Ossiacher See c’è una pista con due rotaie parallele su cui fare vere e proprie gare. La pista Nocky-Flitzer al passo Turracher Höhe è nota anche come “ottovolante delle Alpi”, e anche quella di Klippitztörl, con le sue curve paraboliche, sottopassaggi e ponti, garantisce divertimento per grandi e piccini.

L’acqua serve per pagaiare

I laghi della Carinzia sono puliti, limpidi e caldi (possono raggiungere i 28°C). Le caratteristiche perfette per far scoprire questo elemento in modo del tutto nuovo a figli e genitori, per esempio con la tavola Stand-Up-Paddel (SUP) che si può noleggiare presso diversi lidi in Carinzia. Sempre a proposito di pagaie, il modo migliore per scoprire la Drava è noleggiare una canoa e scendere con la corrente attraverso l’ambiente fluviale in mezzo a una natura tutta da scoprire.

Notte d’estate intorno al fuoco

Un falò che illumina di rossi bagliori la tiepida notte estiva. Al giorno d’oggi i bambini conoscono questa immagine solo per averla vista in televisione, a meno che non vengano in vacanza in una delle fattorie agrituristiche della Carinzia. Qui il programma prevede serate per famiglie intorno al fuoco del falò, facendo arrostire i würstel infilati in un bastone. Molti albergatori amano accompagnare i propri ospiti in escursioni notturne al chiarore delle fiaccole. Un’esperienza romantica per gli adulti, un’avventura allo stato puro per i bambini.

Vivere e scoprire la natura

La natura è e rimane la star incontrastata della Carinzia, una fonte inesauribile di scoperte e avventure. Per esempio, chi non ha mai visitato le grotte di Obir non ha idea di come possa essere favoloso e maestoso il massiccio alpino della bassa Carinzia visto dall’interno. Poi si può andare a scoprire in pratica le leggi della natura allo Science Center “Expi” a Gotschuchen. 60 stazioni interattive consentono di vedere e provare in prima persona svariati fenomeni fisici. Una visita da non perdere per amanti della scienza e della natura di qualsiasi età.

Un consiglio extra: la Carinzia punta tutto su una carta

Per scoprire la varietà della Carinzia, perfetta la Kärnten Card che dà accesso gratuito a oltre 100 attrazioni turistiche, fra cui musei, funivie, battelli, piscine, parco divertimenti, strade panoramiche e altre strutture per il tempo libero. La tessera è valida da aprile a ottobre e costa da 41 euro (adulti) o da 21 euro (bambini) a settimana. Una panoramica generale di tutte le mete turistiche convenzionate si trova sul sito www.kaerntencard.at. Oltre a questa tessera in Carinzia sono disponibili diverse altre tessere valide nelle varie zone turistiche.