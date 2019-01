Iniziare il nuovo anno risparmiando con My Emirates Pass

Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo, ha annunciato il ritorno di My Emirates Pass, un pass stagionale esclusivo che trasforma una carta d’imbarco Emirates in un esclusivo pacchetto di benefit, consentendo ai clienti di usufruire di fantastici sconti e benefici in oltre 500 location negli Emirati Arabi Uniti. I clienti di Emirates ora hanno molti più motivi per iniziare il nuovo anno esplorando le numerose attrazioni di Dubai. I passeggeri Emirates che viaggiano da e per Dubai dal 1° gennaio al 31 marzo 2019 possono beneficiare dei privilegi del My Emirates Pass all’intero dei punti vendita delle attrazioni aderenti semplicemente presentando la propria carta d’imbarco* e un documento di identità valido.

I clienti potranno usufruire di offerte speciali all’interno dei punti vendita e delle attrazioni aderenti, tra cui: uno sconto fino al 30% sui trattamenti termali; uno sconto fino al 50% sulle attività all’aperto come sport acquatici e l’accesso ai campi da golf notturni; e fino al 50% di sconto sulla raffinata ristorazione del luogo; e fino al 30% di sconto nei più famosi outlet. I clienti potranno esplorare le numerose offerte disponibili grazie a My Emirates Pass visitando il link emirates.com/myemiratespass.

Dubai è una meta ideale sia per le vacanze sia per le soste brevi, offrendo ai visitatori shopping di livello internazionale, sole tutto l’anno e una raffinata ristorazione. I visitatori rimarranno incantati dagli eclettici e iconici monumenti della città, oltre a rimanere ipnotizzati dall’offerta di spettacoli di intrattenimento e dei meravigliosi parchi all’aperto. Emirates dà ai suoi passeggeri accesso ad oltre 150 destinazioni, in 85 paesi, ed in 6 continenti attraverso voli senza scali da e per Dubai. I passeggeri di tutte le classi Emirates possono usufruire fino a 4.000 canali di intrattenimento grazie al programma di bordo ICE, fino a 20 MB di Wi-Fi oltre ad una cucina di ispirazione regionale preparata da chef. Per ulteriori informazioni su Emirates, incluso come prenotare voli e l’elenco completo di termini e condizioni, visitare il sito www.emirates.com, o consultare un agente di viaggio o in alternativa attraverso l’ufficio vendite locale di Emirates.