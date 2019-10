Innsbruck, il nuovo Ski Pass Plus City

Innsbruck, 2019: la nuova dimensione delle vacanze invernali: flessibilità, neve garantita e diverse attività. L’innovativo Ski plus City Pass Stubai Innsbruck è il compagno ideale per un’esperienza di viaggio a tutto tondo. Il pass collega 13 comprensori sciistici con 22 attività, nonché ulteriori servizi bonus nella valle dello Stubai e a Innsbruck e dintorni. A partire dal 1° ottobre 2019, questa combinazione di divertimento sulle piste e visite turistiche sarà disponibile per la prima volta al mondo con un unico pass.

Piste in condizioni perfette già in autunno

Grazie al ghiacciaio dello Stubai lo SKI plus CITY Pass si può utilizzare subito. E’ il più grande comprensorio sciistico dell’Austria e garantisce la neve da ottobre a maggio ed è quindi il primo dei 13 comprensori sciistici ad aprire i propri impianti di risalita e le piste agli sciatori. Ma anche gli altri 12 comprensori sciistici di Innsbruck e dintorni si stanno preparando per l’inizio della stagione e regalano all’offerta una grande varietà di comprensori sciistici nei pressi di Innsbruck. Esperienze uniche e variegate su oltre 300 chilometri di piste attendono famiglie, sciatori amatoriali e professionisti. 8 dei 13 comprensori sciistici offrono anche uno sconto del 25% su sciate o giri con lo slittino in notturna.

40 servizi e un’esperienza illimitata

L’inizio delle vendite dello SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck lo scorso 1° ottobre 2019 darà inoltre accesso a 22 offerte culturali, turistiche e di intrattenimento nell’area metropolitana di Innsbruck. Per esempio, grazie allo SKI plus CITY Pass è possibile visitare la Corte imperiale di Innsbruck o il trampolino di salto con gli sci Bergisel. La mobilità locale è un altro vantaggio dello SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck, in quanto sono inclusi le linee degli skibus e il bus Sightseer con formula hop-on hop-off di Innsbruck. Sono compresi anche gli ingressi alle tre piscine coperte del centro ricreativo di Neustift, al paradiso del nuoto e della sauna StuBay e alla piscina coperta di Axams. Grazie ai 40 servizi offerti, è facile alternare le attività durante la vostra vacanza invernale. Sciare al mattino, immergersi nella cultura a Innsbruck nel pomeriggio e tuffarsi in una piscina o lanciarsi velocemente con lo slittino la sera? Potete fare tutto questo e non solo.

Tutto il meglio incluso

L’offerta dello SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck non è impressionante solo per la ricchezza di attività sulle piste da sci e per le esperienze ricche di emozioni in città. Comprende anche numerose attrazioni spettacolari. Che si tratti dell’incredibile Incity Snowpark (Innsbrucker Nordkettenbahnen), di uno dei più grandi comprensori sciistici notturni d’Europa (Bergeralm), della stazione sciistica più alta dell’Austria (Kühtai), dell’attrazione più visitata in Tirolo (Mondi di Cristallo Swarovski), del parco faunistico tematico più alto d’Euroopa (Alpenzoo Innsbruck), del museo più antico del mondo (castello di Ambras) o del più grande orologio solare percorribile a piedi delle Alpi (Elferbahnen), la vostra vacanza sarà ricca di esperienze senza pari. Prezzi dello SKI plus CITY Pass Stubai InnsbruckLo SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck parte con una validità di due giorni. Un pass di 5 giorni costa 230 euro per adulti e 115 euro per bambini e ragazzi. I bambini nati a partire dal 2012 possono usufruire gratuitamente dei servizi dello SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck se un genitore che lo accompagna è titolare di uno SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck. Il biglietto è valido dal 1° ottobre 2019 al 10 maggio 2020.