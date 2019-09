Itinerari e luoghi ha un nuovo Direttore

A partire dal prossimo numero (274), in edicola il 28 settembre 2019, Enrico Caracciolo sarà il nuovo Direttore di Itinerari e luoghi (del Gruppo Editoriale C&C), il mensile tascabile di turismo consapevole fondato a Milano nel 1992. Giornalista e fotografo free lance, Enrico Caracciolo, di origini partenopee, vive in Toscana a Castagneto Carducci. Dal 1989 Caracciolo collabora con riviste di settore pubblicando reportage ed è specializzato nel cicloturismo e outdoor. Ha viaggiato in bicicletta attraverso molti paesi e continenti (Europa, Sud America, Africa, Australia) secondo la filosofia dello “slow travelling”, con particolare interesse per le culture locali e le relative espressioni come artigianato, costume, tradizioni. Ha scritto articoli e guide per case editrici come Touring Club Italiano, Cairo e Domus e assieme a Stefano Raso ha fondato Viatoribus, casa editrice specializzata in guide di viaggio, ispirata a un nuovo modello di comunicazione.

Oltre a raccontare luoghi e persone Caracciolo collabora con progetti di sviluppo turistico e cicloturistico con enti territoriali soprattutto in Toscana, Piemonte e Lazio, studiando la fruibilità del territorio per chi predilige gli spostamenti lenti. In particolare ha collaborato con la Regione Toscana nella documentazione della Via Francigena. Ha lavorato come formatore presso l’UNIMOL (Università del Molise) nel corso di laurea in Scienze Turistiche. Lavora in prevalenza su temi che riguardano la cultura del territorio, con riferimento alla progettazione di itinerari e approfondimenti che riguardano artisti, artigiani e produttori. Collabora ininterrottamente con Itinerari e luoghi dal 1993, testata per cui ha pubblicato più di cento reportage da tutto il mondo.