L’emergenza conseguente al Coronavirus, evento imprevisto che naturalmente ha trovato impreparati e di fatto fermato tutti gli operatori (assessorati, consorzi, imprenditori, stampa), ha causato notevoli disagi nel comparto turistico e non solo. Un colpo duro da assorbire che lascerà segni indelebili. Ma che per fortuna un giorno passerà.

ITINERARI E LUOGHI, sin da subito vuole essere fonte di stimolo per reagire a questo momento di difficoltà che colpisce tutti i settori della nostra economia. Vogliamo trasformare un momento difficile in una opportunità che consenta di attivare una comunicazione efficace.

E così in questi giorni di grandi limitazioni, abbiamo pensato di coinvolgervi su tutti i nostri canali (web, social, rivista, guide pocket) in modo tale da offrirvi un potente strumento integrato di visibilità. È il nostro aiuto concreto al settore turistico che, appena possibile, ne siamo convinti, riprenderà a funzionare con vigore per diffondere in Italia stessa e all’estero l’incantevole bellezza del nostro paese.

Per questi motivi, sul prossimo fascicolo di MAGGIO 2020, vi mettiamo a disposizione gratuitamente uno spazio redazionale o di adv per raggiungere gli operatori del settore (B2B) e il pubblico (B2C) di turisti, viaggiatori, cicloturisti, camminatori, buongustai e amanti di arte e cultura, dalla gita fuori porta a viaggi più impegnativi.

Sul web e su nostri canali social, vi forniremo lo stesso grado di visibilità attraverso banner, pluridirezionali, comunicati e filmati. Tutto ciò senza chiedere nulla in cambio, per contribuire a dare un impulso più incisivo alla comunicazione in vista di una stagione che risentirà di questo evento imprevisto.

Possiamo lanciare messaggi mirati e targhettizzati a utenze specializzate in modo tradizionale con pagine tabellari, redazionali o produzione di contenuti ad hoc. Proprio perché attualmente la situazione risulta particolarmente complessa siamo convinti che solo reagendo con una comunicazione incisiva, mettendo in campo tutte le nostre professionalità, si possa ancora invertire la rotta e risalire.

I contenuti che possiamo sviluppare sono legati a:

comprensori territoriali

eventi

news

itinerari specializzati per auto, moto, camper, bici e trekking

produttori e prodotti tipici del territorio, dall’enogastronomia all’artigianato con particolare

interesse al made in Italy

strutture turistico ricettive

operatori del viaggio (T.O. e guide)

Mettetevi in contatto con noi per studiare insieme un progetto di comunicazione fatto su misura e inviarci tutto il materiale necessario e sufficiente per organizzare contenuti tematizzati e approfonditi.

Per procedere alla realizzazione dei contenuti sulle varie piattaforme, vi invitiamo a inviarci materiale informativo (comunicati stampa, fotografie ed eventuali video) entro il 1 aprile all’indirizzo email ugocisternino@editorialecec.com.

Il Direttore,

Enrico Caracciolo