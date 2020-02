Il lungo scorrere maestoso del Danubio bagna la Baviera orientale.

Ci si può lasciar trasportare su un battello dall’atmosfera bavarese partendo da Regensburg e arrivando a Passau.

Attraversando le cittadine tradizionali si ammirano le case rinascimentali e barocche color pastello, dalle geometrie intriganti e sempre diverse; scendendo a terra si scopre la loro storia e il loro carattere vivo, animato da grandi feste e spettacoli ricorrenti.

Regensburg è un tuffo nel medioevo.

Tutto il centro storico medioevale all’interno delle mura è ancora originale ed è stato nominato patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO nel 2006.

Vi si accede dal massiccio Ponte di Pietra (Steinerne Brücke) del XII secolo.

L’imponente Cattedrale gotica di San Pietro svetta sopra i tetti ed è uno dei simboli della città assieme al Ponte.

Poco lontano, la Torre Dorata (Goldener Turm) è un edificio di 50 metri che attira l’attenzione dei turisti italiani perché richiama le usanze del nostro Paese importate dai mercanti: la costruzione al suo interno non contiene niente, il suo unico scopo è la simbolica altezza.

In Rathausplatz troviamo l’antico municipio (Altes Rathaus), una costruzione che mostra i segni del tempo e ha una storia importante perché sede principale della dieta imperiale dal 1663 al 1806.

Ancora oggi è usato per incontri politici, ricevimenti e cerimonie.

Landshut è chiamata la “Perla sul fiume Isar”.

Ci si immerge in una favola camminando sulle sponde del fiume dove i palazzi colorati si riflettono come in uno specchio.

Dal 1231 al 1503 la città fu sede della residenza della famiglia Wittelsbach e i migliori artigiani tedeschi iniziarono ad abitare le strade di Landshut sviluppando il fascino artistico che è rimasto fino a oggi.

La via pedonale Alstadt è ricca di palazzi storici, i colori tenui degli edifici si susseguono su tutta la via dalla Chiesa del Santo Spirito fino al campanile, alto 130.6 metri, della Chiesa di San Martino.

Vale una visita la stanza delle feste (prunksaal) all’interno del Municipio.

È decorata da dipinti del 1876 che ritraggono le nozze del 1475 tra il duca Georg e la principessa Hedwig. Un evento importante all’epoca e tutt’oggi celebrato ogni 4 anni (il prossimo nel 2021) con feste e manifestazioni per un mese tra giugno e luglio.

Per una vista panoramica della città, si può sorseggiare un drink sulla terrazza del Castello di Trausnitz (Burg Trausnitz), la residenza dei Wittelsbach, posizionata su una collina.

Proseguendo sul Danubio incontriamo Straubing.

La Torre civica (Stadtturm), con il suo tetto fatto di punte verde acqua, è il simbolo della città e si trova nella piazza centrale.

Nella stessa piazza si trova anche il negozio e laboratorio Trachtenwerk Mode Markgraf di Brigitte Jungbauer e Peter Markgraf fondato nel 1830, esclusiva qualità nella realizzazione dei costumi tradizionali bavaresi.

In particolare sono prodotti i Lederhosen (pantaloni in cuoio) e Dirndl (abito con grembiule), il gilet, la giacca, cravatte e altri accessori.

In una via laterale della piazza si trova la Chiesa dei ss. Giacomo e Tiburzio (Stadtpfarrkirche St. Jakob & St. Tiburtius) dove, tra le meravigliose vetrate multicolore, si nota quella progettata da Albrecht Dürer, “La finestra di Mosè” (Moses-Fenster).

Passeggiando per la città si scoprono altre diverse splendide chiese che coprono quasi tutti i periodi d’arte e il museo Gäubodenmuseum, dove è custodito il tesoro romano che conta molti pezzi di armatura rari come maschere, placche per le teste dei cavalli e gambali.

La più grande festa che anima la città è il Festival di Agnes Bernauer (Agnes-Bernauer-Festspiele).

Si tiene ogni 4 anni (il prossimo nel 2023), tra giugno e luglio, nel cortile interno del Palazzo Ducale.

Deggendorf è una delle porte d’accesso alla Foresta Bavarese.

La foresta e il fiume sono a portata di mano per escursioni a piedi e in bicicletta e per gli sport invernali.

Grazie alla sua posizione vanta un’aria pura e fresca, che allieta la visita della cittadina intima e accogliente.

Il cuore è la Luitpoldplatz, antica sede del mercato con il vecchio Municipio.

Accanto alla piazza centrale salta all’occhio il campanile barocco, in contrasto con la chiesa medioevale della Cappella dei Santi Pietro e Paolo.

Gli appuntamenti di festa di Deggendorf sono tanti: i principali sono la Festa di Primavera e la Festa Popolare (Volkfest) ad agosto.

Passau si trova alla confluenza tra il Danubio e i fiumi Inn e Ilz ed è chiamata “la città sui tre fiumi”.

Un giro in battello è un modo perfetto per vedere lo stile della città, che è stata ricostruita da architetti italiani in stile barocco, rococò e neoclassico nel 17 secolo.

Passau è una famosa meta artistica e culturale della regione.

Tra le diverse attrazioni, le più interessanti sono Residenzplatz, una delle piazze più belle della bassa Baviera, in cui si trovano la residenza del vescovo e il ricco museo del Duomo;

e Rathausplatz dove si visitano il vecchio municipio del 1300 con la torre alta 38 metri e il Museo del Vetro (Passauer Glasmuseum) che espone 13.000 pezzi del vetro della Boemia.

Il Duomo di Santo Stefano è una tappa imperdibile.

La sua peculiarità è l’organo formato da 5 organi indipendenti che possono essere suonati da un’unica tastiera principale e 17974 canne posizionate in tutta la chiesa.

Rende al meglio durante uno dei numerosi concerti organizzati durante tutto l’anno.

La confluenza dei tre fiumi è molto pittoresca anche quando vista dall’alto dalla terrazza accanto alla Veste Oberhaus.

L’antica fortezza (del XIII secolo) sovrasta la città e fu eretta per controllare il commercio sui fiumi, oggi ospita un museo di storia, folclore e arte.

