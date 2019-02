La Carinzia e lo Slow Trail “Bleistätter Moor”

Con l’arrivo della primavera torna anche la voglia di immergersi con anima e corpo nella bellezza della natura, e in questo senso la zona turistica di Villach – Lago di Faak – Lago di Ossiach, in Carinzia, è una destinazione tutta da scoprire. Qui, concedersi momenti indimenticabili è ancora più facile grazie alle tante esperienze da vivere all’aria aperta, cullati nella pace e nella bellezza del paesaggio austriaco. Proprio per soddisfare le esigenze degli amanti della natura sono nati i rinomati Slow Trail carinziani, facili itinerari da percorrere a piedi capaci di unire due elementi indispensabili nel corso di una vacanza all’aperto: tranquillità e atmosfere suggestive. Il tutto a pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio.

In particolare, lungo le sponde del lago Ossiacher See si sviluppa un percorso davvero imperdibile, lo Slow Trail “Bleistätter Moor”, che prende il nome dalla zona palustre nel quale si snoda. In realtà prevede due itinerari differenti lunghi circa 7 chilometri. Punto di partenza di entrambi è la casa di pietra “Steinhaus” di Steindorf, il capolavoro dell’architetto austriaco Günther Domenig, luogo d’interesse imperdibile quando si arriva in Carinzia. Il primo è un tour ad anello che parte e arriva a Steindorf am Ossiacher See, mentre il secondo permette di giungere a Ossiach per deliziare gli occhi sulle sponde cristalline del lago omonimo. Per i meno allenati, c’è la possibilità dal 25 maggio all’8 settembre di sfruttare il servizio che permette di tornare in barca a Steindorf da Ossiach.

Lo Slow Trail “Bleistätter Moor”, proprio per le peculiarità della zona in cui si sviluppa, si caratterizza per una grande biodiversità di piante e specie animali, un ambiente che gode anche della protezione dalle magnifiche cime che si stagliano attorno al territorio. Lungo il percorso, non si può che rimanere affascinati dalla tranquillità trasmessa dai doni di madre natura, elementi che fanno di questa zona uno scenario da cartolina: aria pura, cielo azzurro e i giochi di luce creati dai raggi del sole che si riflette nell’acqua limpida. Una destinazione dove la mano dell’uomo è visibile solamente nelle istallazioni lungo l’itinerario a disposizione dei turisti per fermarsi, chiudere gli occhi, respirare a pieni polmoni e sentirsi subito rigenerati.

Lo Slow Trail “Bleistätter Moor” si candida quindi come una delle attività da non perdere nella prossima primavera, soprattutto sei si pensa che nel 2019 in Italia si celebrerà l’anno del turismo lento o “slow”. Questo percorso, così come gli altri Slow Trail della Carinzia, è adatto a tutta la famiglia. Ben segnalato e ben tracciato, garantisce scorci sempre nuovi. Inoltre, non appena la stagione lo consentirà, a perfetta conclusione del giro panoramico ci si potrà concedere bel tuffo nelle calde acque del lago di Ossiach che, in piena estate, raggiungono i 27°C di temperatura.

Ma questo naturalmente non è l’unico motivo per recarsi all’Ossiacher See, un’oasi di pace che grazie alla tranquillità irradiata dalle sponde del lago è in grado di coniugare relax e intense attività per scoprire il paesaggio. Tra queste è sicuramente da segnalare la pista ciclabile dedicata a grandi e piccini che circumnaviga il lago, ottimo modo di gustare il panorama affiancando l’attività fisica. Per i più attenti agli aspetti culturali della vacanza, questa località offre lungo tutta l’estate numerosi eventi organizzati, anche di natura musicale, mettendo d’accordo tutte le categorie di visitatori. Il comune di Ossiach inoltre è attrezzato per ospitare qualsiasi tipo di turista grazie alle diverse infrastrutture ricettive come hotel, ristoranti, bar, trattorie, dove poter rilassarsi e deliziare le papille gustative grazie ai prodotti tipici della cucina carinziana.