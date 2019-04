La nave dei libri di Grimaldi Lines verso Barcellona

Una bella iniziativa culturale che ci piace segnalare. Dal 20 al 25 aprile il mensile “Leggere:tutti” organizza, in collaborazione con Grimaldi Lines, la decima edizione della Nave dei libri per Barcellona. La partenza è prevista per il 20 aprile dal porto di Civitavecchia e, dopo una sosta a Porto Torres per imbarcare i passeggeri provenienti dalla Sardegna, la Cruise Roma della Grimaldi Lines farà rotta verso il porto di Barcellona per arrivare la sera del 21 aprile.

Il tema scelto per la decima edizione



La Cultura salverà l’Europa. L’economia, la politica, per quanto importanti nel mondo contemporaneo, se non sono sostenute da una forte identità culturale, non risulteranno in grado, da sole, di rilanciare il ruolo dell’Europa nel mondo globalizzato. Perché? Perché la cultura, più che l’economia e la politica, supera le barriere, crea comunità, riconosce e rispetta le differenze. Attraverso il sapere, dunque, si può giungere a quello spazio europeo nel mondo che moneta e commercio, da soli, non sono o stati in grado di aprirsi.

La Nave dei libri si aprirà con l’inno ufficiale della UE: l’Inno alla gioia di Beethoven.



Per la decima edizione sono stati invitati due scrittori internazionali: l’inglese Donald Sassoon e il francese Marc Augé che nei loro libri, tradotti in oltre venti Paesi del mondo, hanno più volte trattato il tema della crisi ma anche dell’importanza del continente europeo. I due autori approfondiranno l’argomento scelto per la decima edizione partendo dai loro libri appena pubblicati in Italia: Sintomi Morbosi (Donald Sassoon) e Momenti di felicità e Chi è dunque l’altro (Marc Augé). Gli ospiti internazionali saranno accompagnati da una importante parterre di autori italiani tra cui Giordano Bruno Guerri, il generale dei Carabinieri Roberto Riccardi, autore di numerosi gialli e saggi; Gaetano Savatteri, giornalista ed autore di Sellerio. Il cantautore Mimmo Locasciulli presenterà il suo libro Come macchine volanti e interpreterà alcune delle sue canzoni d’autore.

Complessivamente saranno oltre venti gli autori che presenteranno i loro libri a bordo.

Qualificato anche lo staff artistico con gli attori Gino Manfredi e Tiziana Bagatella, il pittore, poeta e cantautore di Alghero Davide Casu e band musicali provenienti dalla Sardegna: Malasorti e il quintetto jazz Rizoma.

