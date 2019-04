La Sassonia ama le due ruote

La Sassonia è la regione tedesca di chi ama le vacanze attive e le sfide su due ruote. Dal 26 aprile per i mountain bikers riparte la stagione degli Stoneman Miriquidi nei Monti Metalliferi, la catena montuosa a sud di Dresda. E per i ciclisti da strada, invece, c’è il nuovo Stoneman Miriquidi Road: 290 km per oltre 4.900 metri di dislivello da correre attraverso uno dei più bei paesaggi naturalistici e panoramici della Germania.

Roland Stauder, ex campione professionista di mountain bike e ideatore del famoso Stoneman Trail delle Dolomiti, è rimasto talmente affascinato dai colori e dalle forme della natura dei Monti Metalliferi in Sassonia, che ha deciso di ambientare qui una delle sue spettacolari avventure in mountain bike. Lo Stoneman Miriquidi, così si chiama questo percorso, è il primo e unico Stoneman Trail della Germania. Un onore per la regione dei Monti Metalliferi, che si conferma un vero paradiso per i mountain bikers. Il tracciato è lungo 162 km, raggiunge 9 cime con un dislivello totale di 4.400 metri e attraversa tutta la ragione fino a sconfinare in Repubblica Ceca (Boemia). Si tratta di una grande avventura che ad oggi conta già 16.741 partecipanti registrati da tutto il mondo e ottime valutazioni.

La stagione degli Stoneman 2019 comincia il 26 aprile e termina il 3 novembre. Chiunque può iscriversi alle tre possibili varianti della competizione (Basic, Stone, Complete) sul sito www.stoneman-miriquidi.com e ritirare lo starter pack presso le strutture ricettive partner di Stoneman Miriquidi disponibili qui. Chi invece vuole partecipare ai tour di gruppo e fare il percorso categoria bronzo, può presentarsi nelle date dal 24 al 26 maggio e dal 2 al 4 agosto, mentre chi vuole sfidarsi nella categoria argento gli appuntamenti sono il 6 e 7 luglio e il 21 e 22 settembre. Riservato solo alle donne c’è il tour guidato nei giorni 6-8 settembre. Infine, per vivere un’avventura con Roland Stauder in persona, bisogna prenotare i tour guidati dal 10 al 13 ottobre (bronzo) e dall’11 al 12 ottobre (argento). Tra gli highlights del percorso MTB Stoneman Miriquidi ci sono: il Trailcenter Rabenberg con il primo single trail park della Germania; la Kleiner Kranichsee, una delle più importanti torbiere sul versante dei Monti Metalliferi in Repubblica Ceca; la torre panoramica in cima al Plešivec e le salite tecnicamente impegnative fino alle vette più alte: il Klínovec in Repubblica Ceca ( 1.244 metri) e il Fichtelberg in Sassonia (1.215 metri).

Novità: Stoneman per ciclisti da corsa



Dopo il formidabile successo degli Stoneman Miriquidi MTB, anche i ciclisti da corsa, dal 2018, possono godere degli scenari mozzafiato dei Monti Metalliferi percorrendo la strada del nuovo percorso Stoneman Miriquidi Road. Lungo 290 chilometri, con 13 salite pendenti fino al 18% e più di 4.900 metri di dislivello, l’itinerario conduce attraverso la ceca Egergraben e oltre il crinale dei Monti Metalliferi. In tre tappe lo Stoneman Miriquidi Road parte da Altenberg (vetta a 869 metri), passa da Zinnwald-Georgenfeld e prosegue in discesa lungo la soleggiata valle di Egertal su strade ben asfaltate in direzione di Oberwiesenthal, dove ai ciclisti attendono le sfide maggiori: la salita sul Königsanstieg (l’ascesa del re, 2.110 metri), e la cima Klínovec alta 1.244 metri. Dopo ampie dighe e stretti canyon di basalto, si attraversano la città mineraria di Marienberg e il villaggio dei giocattoli di Seiffen, fino ad arrivare all’ultimo checkpoint ad Holzhau e tornare ad Altenberg. Come per gli Stoneman Miriquidi MTB, i ciclisti possono iscriversi a tre possibili percorsi (Basic, Stone e Complete) sul sito https://road.stoneman-miriquidi.com, richiedendo lo starter pack online da ritirare presso gli alloggi partner dello Stoneman Miriquidi Road che si trovano lungo il percorso e sono adatti alle esigenze dei ciclisti (servizio trasferimento bagagli incluso). I tour di gruppo guidati di categoria bronzo si tengono nelle date 28 -30 giugno. Mentre riservato solo alle donne è il tour guidato dal 23 al 25 agosto.

Per maggiori informazioni sulla regione dei Monti Metalliferi www.erzgebirge-tourismus.de