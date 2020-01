Certe librerie hanno un fascino speciale: il profumo della carta, i libri ammassati sugli scaffali, i volumi antichi che raccontano una storia. Le librerie più belle non vendono solo libri, ma diventano posti magici, dove è bello entrare, perdersi tra le pagine e scovare letture nuove.

Dalla storica libreria Lello di Porto all’Acqua Alta di Venezia, qui trovate le cinque librerie più belle da scovare in giro per il mondo.

Shakespeare and Company, Parigi

Sulla Riva Gauche di Parigi, a pochi passi da Notre Dame, la storica Shakespeare and Company è un vero paradiso per gli amanti della lettura. Nata nel 1920, è la prima libreria ad aver pubblicato l’Ulisse di Joyce. Per anni è stato un luogo di incontro tra scrittori come Hemingway, Kerouac e Fitzgerald, e ancora oggi ospita gratuitamente scrittori di tutto il mondo, in cambio di un un paio di ore di lavoro al giorno in libreria. Tra i suoi scaffali potete trovare un’ampia collezioni di libri, oltre a un forte senso di comunità.

City Lights Books, San Francisco

Nel quartiere italiano di San Francisco si trova City Lights Books, la storica libreria indipendente e casa editrice fondata nel 1953 dai poeti Lawrence Ferlinghetti e Peter D.Martin. Negli anni ‘50 e ‘60 è stato un luogo di aggregazione per la Beat generation, diventando un vero e proprio simbolo della cultura alternativa. Oggi la City Lights Books organizza numerosi incontri con autori e pubblica ogni anno circa 20 nuovi titoli.

Lello, Porto

Conosciuta come la “Cattedrale del Libro”, la libreria Lello è una delle più antiche del Portogallo. Inaugurata nel 1869, agli inizi del ‘900 venne sottoposta a importanti lavori di ristrutturazione, che portarono alla realizzazione di un edificio eclettico che mescola liberty e neogotico. Al suo interno domina una maestosa scala a chiocciola dai gradini rossi: si racconta che proprio questa scala abbia ispirato la scrittrice J.K.Rowling, a Porto dal 1991-1993, nella scrittura di Harry Potter. I turisti fanno la fila per entrare, e nel 2015 è stato introdotto un biglietto di ingresso.

El Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires

Dal 2011 Buenos Aires è la Capitale mondiale dei libri: la città ospita tantissime librerie e si respira aria di fermento culturale. Non stupisce che nella capitale argentina, nel quartiere della Recoleta, si trovi una delle librerie più belle del mondo. Stiamo parlando di El Ateneo Grand Splendid, un tempo teatro e trasformata a fine anni ‘90 in un paradiso per i lettori, pur mantenendo la struttura originaria con i tendoni rossi, balconate e sipario. Ospita circa 120mila libri e dietro alle quinte c’è un accogliente cafè letterario.

Acqua Alta, Venezia

Siamo a Venezia, a due passi da piazza San Marco: come tutta la città, anche la libreria Acqua Alta vive in costante allarme per l’acqua alta. Proprio per tenere al riparo i libri, ai classici scaffali la libreria ha affiancato vecchie gondole, vasche da bagno, barche e canoe in disuso. I volumi rovinati dall’acqua diventano invece parte dell’arredamento, come gradini di scalinata. Acqua Alta è davvero unica al mondo: fermatevi ad ammirare questo luogo magico e fuori dal tempo.

Sul numero 277 (febbraio 2020) di Itinerari e Luoghi, in edicola dal 28 gennaio, trovate maggiori informazioni, curiosità e un itinerario dedicato alla città di Venezia.