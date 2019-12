Lontane, silenziose e ancora poco toccate dal turismo di massa, le isole del Nord Europa sono uno dei pochi paradisi incontaminati rimasti sulla terra. Fanno parte di Scozia, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, ma sono terre remote, con paesaggi che sembrano appartenere a un altro mondo.

Dalle Faroe alle Orcadi, le isole più selvagge del Nord Europa sono la destinazione perfetta per chi cerca una vacanza rilassante a stretto contatto con la natura.

Isole Orcadi, Scozia

A 16 km a nord della Scozia si trova l’arcipelago delle Isole Orcadi, costituito da circa 70 isole: solo 20 di queste sono ancora abitate. Qui si trovano i resti di villaggi preistorici, castelli e antiche fortezze. I visitatori delle Orcadi rimangono subito affascinati dalla natura selvaggia e incontaminata: dalle scogliere ricoperte di verde al mare blu cobalto, dalle insenature nascoste alle foche che nuotano al largo, queste isole lasciano senza fiato. La primavera e l’estate sono le stagioni migliori per visitarle, quando i prati si coprono di fiori colorati e le spiagge ospitano colonie di uccelli marini.

Isola Gotland, Svezia

Gotland, l’isola più grande della Svezia e la seconda del Mar Baltico, è considerata dai locali la Capri del Nord. È un altopiano calcareo modellato dal vento, dove si alternano spiagge spettacolari, scogliere, due di sabbia, prati verdi e città medioevali nominate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Le Gotland hanno ispirato la scrittrice Astrid Lindgren per la creazione di Pippi Calzelunghe, la bambina con le treccine rosse famosa in tutto il mondo.

Isole Lofoten, Norvegia

L’arcipelago delle Lofoten è il più famoso della Norvegia, e molte delle sue isole si trovano al di sopra del Circolo Polare Artico. Questa terra è conosciuta per i suoi villaggi di pescatori dalle casette colorate, per i forti legami con l’epoca dei vichinghi e per la natura selvaggia. Grazie alla corrente del Golfo, le temperature sono relativamente miti, considerata l’altitudine. In inverno le Lofoten sono uno dei migliori posti al mondo dove ammirare l’aurora boreale.

Isole Åland, Finlandia

Nel mar Baltico, tra Finlandia e Svezia, si trovano le Isole Åland, autonoma provincia finlandese. L’arcipelago conta circa 6500 isole, di cui solo 60 sono abitate. Il modo migliore per visitare queste isole è con un viaggio itinerante: grazie ai numerosi ponti e ai traghetti gratuiti, è facile spostarsi da un posto all’altro. Le Isole Åland sono un mondo a sé, con un proprio sistema fiscale, bandiera e francobollo – il posto ideale per staccare da tutto e tutti.

Isole Faroe, Danimarca

Sperdute tra le gelide acque del Nord, tra Norvegia e Islanda, le Isole Faroe appartengono alla Danimarca. L’arcipelago è formato da diciotto isole vulcaniche, quasi totalmente disabitate: qui si trova , la capitale più piccola al mondo. Tra cascate impetuose, scogliere e fiordi, le Isole Faroe offrono tante opportunità di gite, escursioni e divertimento.

Sul numero 276 (dicembre/gennaio 2020) di Itinerari e Luoghi, in edicola dal 28 novembre, trovate maggiori informazioni, curiosità e un itinerario dedicato alle Isole Faroe.