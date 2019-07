L’estate ad Asiago, tra escursioni, musica e divertimento

Ad Asiago, in provincia di Vicenza, l’estate è ricca di eventi, laboratori, concerti e incontri con scrittori. Se volete conoscere questo paese incastonato tra le montagne del Veneto, la stagione estiva è il momento migliore per viverlo intensamente e scoprire le tradizioni di questa terra.

Esplorando Asiago: le escursioni

Il territorio di Asiago va esplorato a piedi e senza fretta. Durante la stagione estiva “Guide Altopiano” e “Asiago Guide” propongono dei tour di mezza giornata o una giornata intera, adatti a grandi e piccini, alla scoperta dei dintorni. Dalle passeggiate in alta quota al chiaro di luna agli appuntamenti con le fiabe nel bosco, alle escursioni con cena in rifugio al trekking musicale, ogni giorno c’è qualcosa da scoprire.

GiocAsiago, un altopiano di divertimento

I laboratori di GiocAsiago danno ai bambini la possibilità di esplorare il territorio attraverso giochi e attività creative. Anche i musei locali propongono una serie di laboratori per i più piccoli, che potranno creare opere d’arte, trascorrere una notte al museo, scoprire le piante e gli animali della zona.

Incontri tra letteratura e attualità

Per tutta l’estate il ciclo di incontri “Aperitivo con l’autore”, organizzato in collaborazione con la libreria Giunti Al Punto, offre ai lettori la possibilità di incontrare i propri scrittori preferiti. Tanti anche gli Incontri Letterari, dove verranno presentati nuovi libri e dove gli autori dialogheranno con il pubblico. Torna anche la rassegna I Colloqui dell’Altopiano, giunta quest’anno alla settima edizione.

Una stagione di incontri musicali

Altrettanto ricco di sorprese il calendario musicale, grazie al gran numero di rassegne e festival che si terranno ad Asiago. “Asiago è…Musica” è la rassegna organizzata dall’associazione commercianti della cittadina: per tutto luglio e agosto si alterneranno cantautori, cantanti, virtuosi dagli stili più diversi, voci accompagnate dal pianoforte. “Asiago Live” prende il via il 9 agosto con Alvaro Soler, a cui seguiranno cover band di fama internazionale, musica classica e musica anni 90, per far ballare e cantare tutti quanti. Dall’11 al 18 agosto torna “Asiago Festival”: giunto alla 53° edizione, porta in scena la migliore musica classica.

Appuntamenti speciali

Quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna. Asiago, in quanto sede di uno degli osservatori più avanzati d’Italia, non poteva non celebrare l’evento con una serata speciale. Il 20 luglio ci sarà una cena all’aperto sotto le stelle, visite in osservatorio al Pennar, una conferenza al teatro Millepini con l’astronomo Simone Zaggia, e un concerto live in piazza II Risorgimento, con The Passion Band.

Il 21 luglio prende il via la seconda edizione di “Kranebet Cocktail Competition 2019”, Bruno Vanzan presenta una sfida tra i migliori baristi della provincia di Vicenza.

Imperdibile la Festa del Prunno del 16 agosto. Appuntamento nell’omonima frazione per una giornata di giochi, intrattenimento, musica e gastronomia. In serata la festa si sposta in piazza Carli, per l’elezione della Reginetta del Bosco, il concerto di musica dal vivo e lo spettacolo pirotecnico.

A chiudere l’estate l’ottava edizione di Made in Malga: dal 6 all’8 e dal 13 al 15 settembre si potranno assaggiare le migliori specialità locali, acquistare formaggi, scoprire vini e tante pietanze del territorio.

Per maggiori dettagli sugli eventi estivi in programma ad Asiago: www.asiago.to