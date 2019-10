L’Irlanda a tavola

Innovativi produttori artigianali e chef di fama mondiale, si ritroveranno nelle cucine (e non solo) di tutta l’Irlanda per creare uno degli eventi gastronomici più entusiasmanti.

“Taste the Island” è un’iniziativa che si svolge in tutta l’isola e che accrescerà significativamente la reputazione dell’Irlanda in fatto di esperienze gastronomiche. Si tratta di un programma di tre anni che prevede un lavoro di squadra coinvolgendo moltissimi attori della filiera turistica che lavorano con grande entusiasmo, favorendo una sicura ricaduta economica sul settore della accoglienza in Irlanda. Questo è l’anno inaugurale della campagna e l’impegno si è concentrato sulla collaborazione con l’industria gastronomica per sviluppare un numero maggiore di eventi ed esperienze rispetto a quelli già esistenti, dando vita ad un eccezionale e variegato programma di eventi.

Nei prossimi tre anni il programma mostrerà in quanti modi unici ed esaltanti, i visitatori potranno godere della famosa ospitalità e degli eccellenti prodotti irlandesi. L’obiettivo è anche quello di estendere la stagione turistica irlandese, servendo da stimolo anche per l’obiettivo di destagionalizzare la stagione turistica; l’anno scorso c’erano 16 eventi gastronomici in calendario, questo autunno invece in ogni angolo dell’isola ci sono oltre 700 eventi e festival dedicati, accompagnati da offerte di soggiorno davvero eccezionali e per la seconda edizione saranno un numero maggiore.

Chiunque verrà in Irlanda si renderà conto che non c’è mai stato periodo migliore di questo per scoprire il panorama gastronomico dell’isola. Tra le molteplici esperienze a disposizione ci sono percorsi gastronomici e tour lungo le coste spazzate dal vento della Wild Atlantic Way e della Causeway Coastal Route; visite a distillerie e birrifici che prevedono workshop pratici; entusiasmanti festival gastronomici e mercati contadini e centinaia di opportunità di incontrare i produttori e coloro che utilizzano i freschissimi ingredienti locali per trasformarli in sapori incredibili. Taste the Island offrirà un ulteriore buon motivo per visitare l’Irlanda alla scoperta di ciò che di eccellente ha da offrire.

Alcuni dei prossimi eventi:

Athlone Whiskey Tours, fino al 26 ottobre, Athlone, RoscommonThe Taste of Titanic, fino al 30 novembre, Belfast, Irlanda del Nord

The Copper Coast Plate: Meet the Makers, 7-28 novembre, Waterford City

The Howth Seafood Shuffle, fino al 30 novembre, Howth, Dublino