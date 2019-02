L’Italia vista dall’alto… di un drone

Cinquant’anni fa, in tv, le immagini in bianco e nero dell’Intervallo raccontavano l’Italia nei momenti di passaggio da un programma all’altro: erano le classiche cartoline statiche (con le immancabili pecore a fare da contorno bucolico). I tempi sono cambiati e anche la tecnologia. Protagonisti di oggi: un drone, 19 città e 200 mila visualizzazioni social. Lanciato a giugno 2018 il progetto #RaccontamItalia di Banca IFIS Impresa ha saputo coniugare la moderna tecnologia con i sapori autentici delle nostre terre. Costumi, detti, culture racchiuse in pillole divenute virali: 60 secondi di storytelling autentico, senza filtri, in dialetto, con le immagini aeree riprese da un drone che in questi mesi è volato su e giù per il Belpaese rendendo omaggio alle meraviglie di casa nostra. Un viaggio insolito per scoprire tutti i tesori d’Italia, anche quelli meno noti. Udine, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Bergamo, Torino, Mondovì, Genova, Firenze, Perugia, Ancona, Pescara, Napoli, Avellino, Salerno, Bari, Catania e Palermo: ecco le 19 protagoniste esaltate dall’occhio volante di #RaccontamItalia. Sotto i raggi del sole, ogni città ha svelato al drone di Banca IFIS Impresa i suoi angoli caratteristici. E così, sui social di Banca IFIS Impresa, ogni domenica è stato condiviso il video-racconto di ogni capoluogo. Il risultato finale è un lungo viaggio lungo tutta la Penisola, così diversa e allo stesso tempo così uguale, fatta di persone, di sapori, di tradizioni. I numeri confermano l’efficacia dell’iniziativa: i video di #RaccontamItalia hanno raggiunto 200 mila visualizzazioni tra Facebook e Youtube. Il più visto? Mondovì con 15 mila visualizzazioni, poi a seguire: Torino, Salerno, Pescara e Verona.

Come è nato #RaccontamItalia – Tutti i video sono stati realizzati con un drone 4K del peso di 300 grammi per una durata massima di un minuto. I video-racconti vogliono valorizzare le regioni e le aree in cui opera Banca IFIS Impresa, a testimonianza del suo ruolo di banca di prossimità e di supporto alle filiere produttive dell’economia reale italiana. #RaccontamItalia, che è stato pubblicato ogni domenica su tutti i canali social di Banca IFIS Impresa (Facebook, Twitter, Youtube) e ha una sezione dedicata del sito ufficiale, ha coinvolto i referenti commerciali di tutti gli uffici commerciali della banca , che hanno saputo rivelare gli aspetti più inusuali delle città, in una creazione di valore basata sulla collaborazione tra la rete commerciale e il team Comunicazione della Banca.

I progetti di Banca IFIS Impresa per le eccellenze del made in Italy – L’iniziativa #RaccontamItalia si aggiunge ad altri progetti promossi da Banca IFIS Impresa e dedicati alla manifattura, alle filiere del made in Italy, all’educazione e all’innovazione digitale, sia all’interno delle aziende clienti e non, sia all’interno della Banca stessa. A #Raccontamitalia si affianca il progetto New #TourPMI, un format innovativo di ricerca, collaborazione con importanti università italiane e analisi sull’impresa che ha unito le competenze degli studenti universitari e l’esperienza “sul campo” degli imprenditori. Il format è l’evoluzione della prima versione di #TourPMI, una web-serie di racconti video e digitali delle aziende clienti di Banca IFIS Impresa dove sono state realizzate interviste a chi ogni giorno fa parte dell’Italia che produce.