Livigno: ultima neve in saldo

Il mese di aprile di quest’anno regala un super-ponte: Pasqua e 25 aprile sono l’occasione ghiotta per godersi l’ultima neve. E, visto l’altitudine, a Livigno si scia fino ai primi di maggio. 115 chilometri di piste di vario livello dai 1’800 ai 2’900 metri di quota, con 12 piste nere, 37 rosse e 29 blu servite da impianti di risalita all’avanguardia che comprendono 6 telecabine, 13 seggiovie e 11 skilift disposti su due versanti di montagna lo sci a Livigno regala fino a primavera tante emozioni. L’innevamento delle piste è garantito; le giornate sono più lunghe e calde e permettono di godersi la via dello shopping con i tanti negozi dutyfree. La pista ciclopedonale con i suoi 17 km di lunghezza, consente di fare rilassanti passeggiate nel bianco fondovalle di Livigno, magari dopo una bella sciata sulla tipica “semeda”, la neve primaverile con la sua caratteristica crosta da percorrere a tutta velocità. All’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort****S, lo ski pass è gratuito per la settimana di Pasqua e 25 aprile. Arrivando venerdì 19 o sabato 20 aprile, con 7 notti in mezza pensione, lo skipass è gratuito.

Il benessere

Oltre allo sci, l’hotel propone ai suoi ospiti l’accesso gratuito alla Mandira SPA, il centro benessere più elegante e innovativo di Livigno con i suoi 1.200 metri quadri distribuiti tra la nuova piscina panoramica con vista sulle vette di Livigno, l’Apotheke con le erbe alpine dove perdersi tra le benefiche essenze, l’idromassaggio salino situato in un’intima stanza con la luce ovattata, l’area saune e le sale relax completamente rinnovate.

La calda ospitalità della famiglia Giacomelli e gli ambiente incantevoli dell’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort (situato direttamente sulle piste da sci) invitano al relax dell’area benessere. In particolare la Mandira SPA è un posto speciale, dove trascorrere ore di pace e relax, cullati dalle acque, accarezzati dalle creme e dagli unguenti, tonificati dal calore dei getti d’acqua e del vapore. Mandira SPA è un tempio tra le montagne, distribuito in quattro aree. In primo piano la grande piscina coperta, con vista sulle montagne, accanto la zona sauna con tutti i percorsi rigeneranti legati all’acqua, dal bagno turco alle docce aromatiche. L’angolo delle erbe è un piccolo regno di natura, dove osservare le piante e conoscere le loro proprietà insieme alla naturopata. Accanto alla reception della SPA, si può entrare e guardare i grandi vasi di vetro contenenti le erbe.

Lo shopping

Livigno è la meta di chi ama lo shopping: si passeggia sulla lunga via pedonale tra centinaia di boutique, negozi e store duty free. Lungolivigno è anche Lungolivigno Fashion con i suoi 5 negozi, tra cui Da Giuseppina 1941 Woman, tempio per la donna cool, attenta alle ultime tendenze, alla qualità e ricercatezza dei capi, ai must have dei brand più esclusivi. Progettato dallo studio Baciocchi&Associati, lo store è uno chalet minimalista, uno spazio grande e luminoso, giocato su materiali semplici e naturali come il legno e il marmo, che fanno risaltare per contrasto il lusso di abiti e accessori quasi fossero opere d’arte. Gucci, Marc Jacobs, Jimmy Choo, Isabel Marant, Stella McCartney, Anya Hindmarch, Salvarore Ferragamo: qui ogni acquisto diventa un’esperienza multisensoriale, grazie anche alla magnifica vista sulle montagne dalla terrazza al primo piano, spesso animata da mostre, aperitivi, trunk show. Da non perdere la visita Da Giuseppina 1941, la prestigiosa e antica boutique gestita da zia Giuseppina, che le diede il nome. E’ il più antico emporio di Livigno. Giuseppina fu la prima a innovare, portando a Livigno dalla Scozia maglioni morbidissimi di un filato caldo e leggero, il cashmere. Segnando così il futuro del negozio. Oggi la fashion boutique è un vero polo del lusso, punto di riferimento di stile e qualità per donne e uomini classici, eleganti, formali, consapevoli e sicuri di sé. Un lusso solbrio, tangibile, non ostentato, come si può vedere anche dalla selezione di brand eccellenti con una spiccata vena di artigianalità, da ZZegna a Philipp Plein, da Ermanno Scervino fino a Tod’s e Fay. Ci sono poi Connaction, l’Outlet e Renna Sport. Gli ospiti degli hotel Lungolivigno vengono omaggiati della LUNGOLIVIGNO CLUB, una carta fedeltà che dà diritto a molti vantaggi, tra cui: la riparazione sartoriale è gratuita per tutti gli acquisti negli store Lungolivigno Fashion; i punti accumulati si trasformano subito in buoni valore da utilizzare nel mondo LUNGOLIVIGNO CLUB; Get the best with the lowest: la camera più bella al prezzo della categoria inferiore (secondo disponibilità); il caffè è gratuito dopo ogni pranzo nei ristoranti Lungolivigno. Info: www.lungolivigno.com