L’offerta delle Navi Gialle

Una nuova sorpresa di Corsica Sardinia Ferries: per le prenotazioni effettuate fino al 23 aprile e per viaggi fino al 31/10/2019, su passeggeri, veicoli e cabine è applicato uno sconto immediato fino al 30%. La promozione è valida per i collegamenti con Corsica, Sardegna, Isola d’Elba, Maiorca e per la nuova linea verso la Sicilia: Tolone/Trapani.

“Questa promozione è una vera sorpresa di Pasqua e vuole incoraggiare chi non ha ancora deciso dove trascorrere le prossime vacanze primaverili ed estive. Lo sconto fino al 30% è disponibile su moltissimi viaggi diurni e notturni, su passeggeri, veicoli, cabine e poltrone” afferma Raoul Zanelli Bono, Direttore Commerciale.

L’offerta è valida sulle tariffe, al netto di tasse e diritti, di passeggeri, veicoli (auto e moto) e sistemazioni (cabine e poltrone). La promozione non è retroattiva, è soggetta a specifiche condizioni e alla disponibilità di posti. I biglietti emessi in questa tariffa non sono rimborsabili, né modificabili. Info: www.corsica-ferries.it