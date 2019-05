MSC è la “compagnia di crociera preferita dai viaggiatori” per il quarto anno consecutivo

MSC Crociere aggiunge alla sua collezione un altro “Oscar del turismo”. Per il quarto anno consecutivo è arrivato l’ambito premio Italia Travel Awards per la categoria “compagnia di crociere preferita dai viaggiatori”. A deciderlo sono stati i viaggiatori di tutta Italia che hanno votato MSC Crociere per la qualità e l’ampia offerta dei servizi, facendole scalare la vetta della classifica nella sua categoria.

Italia Travel Awards è il premio nato per celebrare l’impegno e la competenza nel settore turistico italiano, basato sulle preferenze degli Agenti di Viaggio e dei Viaggiatori. È il riconoscimento più prestigioso, completo e ricercato nel settore dei viaggi e turismo, l’appuntamento annuale per eccellenza, una vera e propria notte degli Oscar, tutta dedicata all’industria turistica italiana.

La cerimonia di premiazione degli Italia Travel Awards si è svolta ieri sera nella capitale, presso la suggestiva location dell’Acquario Romano, e ha visto la consegna di ben 25 premi per altrettante categorie.

A ricevere il premio per MSC Crociere durante la serata di gala è stato Leonardo Massa, Country Manager Italia, che ha così commentato la vittoria: “Siamo lieti di riconfermarci ancora quest’anno nel cuore dei nostri clienti viaggiatori. Lavoriamo costantemente in termini di innovazione dei servizi e dei prodotti con il fine unico di soddisfare i nostri ospiti e far vivere loro esperienze uniche nel loro genere. Il Country Manager di MSC Crociere ha aggiunto inoltre “Oggi più che mai siamo infatti in grado di offrire ai nostri ospiti novità senza precedenti, navi molto più incentrate sulla tecnologia, nuovi itinerari e destinazioni. Tutto questo sempre nel rispetto dell’ambiente grazie al programma globale di gestione ambientale di MSC volto a fornire le migliori esperienze di vacanza sul mare in modo ecocompatibile e sostenibile”.

MSC Crociere è attualmente la prima compagnia al mondo in termini di crescita della flotta: lo scorso marzo è stata varata l’ultima ammiraglia del gruppo, MSC Bellissima, la prima nave ad essere dotata di Zoe, la prima assistente virtuale di crociera al mondo. A novembre 2019 sarà invece la volta di MSC Grandiosa, che sarà la più grande nave della flotta MSC. Tante le novità anche per le destinazioni: dall’aggiunta dell’isola privata di MSC, Ocean Cay, come meta per gli itinerari di Stati Uniti e Carabi a partire dal prossimo novembre ai nuovi itinerari di MSC Meraviglia tra Canada e New York.