Nel centro di Folgaria la magia dei fiocchi di neve

Il centro di Folgaria a 1200 m di altitudine, perla incastonata tra le montagne, è da sempre amato dai tanti ospiti che scelgono l’Alpe Cimbra per le loro vacanze e da chi vi ha la casa per la villeggiatura. Da qualche anno il Consorzio Voglia di Folgaria insieme all’Azienda per il Turismo dell’Alpe Cimbra e al Comune di Folgaria, dà vita a un progetto d’illuminazione il cui obiettivo è di creare un’atmosfera unica, capace di coniugare tradizione e innovazione, nella ricerca delle soluzioni e dei dettagli originali, caratterizzando il centro del paese da dicembre a marzo.

“L’illuminazione è frutto di una consolidata sinergia” afferma Michael Rech Presidente dell’Apt Alpe Cimbra “fra ApT, Consorzio e Comune di Folgaria, che sottolinea il grande valore che il centro commerciale del paese ha nell’offerta turistica della località. Una realtà che ci distingue per l’unicità che sa esprimere e per la passione con cui gli operatori del commercio e della ristorazione svolgono il loro lavoro. Le luci non sono solo estetica, bensì un modo con cui la località vuole “abbracciare i suoi ospiti, accoglierli nel salotto alpino del centro di Folgaria, ricreando quell’ambiente da favola che ognuno di noi conserva nel suo immaginario quando pensa ad una vacanza sulla neve“.

Due gli elementi salienti della nuova coreografia: i giganteschi fiocchi di neve e la grande sfera luminosa in cui scattarsi un selfie o una foto da conservare nell’album dei ricordi. A dare personalità a questo progetto sono poi i tanti negozi disseminati lungo le vie del paese – in cui cercare una specialità enogastronomica da mettere nella dispensa, un caldo maglione o un ricordino da portare agli amici – i ristoranti con i loro menù che racchiudono i segreti della buona cucina cimbra e trentina, i wine bar e le pasticcerie che inebriano l’aria con il profumo dello zenzero e della cannella. Un luogo ideale per passeggiare, per lo “struscio” del dopo sci, per rilassarsi nel dopo cena allietati dalle note di un pianoforte o per i più giovani ritrovarsi in un pub. Per i bambini saranno le baby dance con le amate mascotte -la streghetta Perti e il folletto FliFlik- l’arrivo di Babbo Natale, della Befana e i tanti momenti di intrattenimento, a rallegrare la stagione invernale. Se poi a completare la magia si unisce una soffice nevicata …possiamo dire che sull’Alpe Cimbra le favole esistono.