Nissan ospiterà la 4a edizione del Nissan Art Award

Cinque artisti emergenti sono stati selezionati a maggio in Italia come finalisti per il Nissan Art Award 2020, che si svolgerà il prossimo anno per celebrare e promuovere l’arte contemporanea giapponese. La quarta edizione della mostra del concorso si terrà a luglio 2020 a Yokohama, città dove risiede il quartier generale di Nissan. L’evento avrà luogo in contemporanea con la Triennale di Yokohama, mostra di arte contemporanea di rilievo internazionale. I cinque finalisti creeranno nuovi lavori per la mostra, durante la quale Nissan annuncerà il vincitore del primo premio (Grand Prix).

Gli artisti, scelti tra 28 candidati durante una selezione effettuata a Venezia in Italia lo scorso maggio, sono:

Ishu Han, Tokyo

Sachiko Kazama, Tokyo

Soichiro Mihara, Kyoto

Nobuko Tsuchiya, Kanagawa

Ei Wada, Tokyo

“Quest’anno abbiamo un gruppo diversificato di artisti, che realizzano le loro opere su una vasta gamma di supporti, da incisioni su legno a sculture fisiche”, spiega Lawrence Rinder, membro della giuria internazionale del concorso. “Si tratta di cinque artisti di rilievo e sarà entusiasmante vedere le nuove creazioni che produrranno”.

“I cinque artisti selezionati sono solo un’istantanea della diversità di espressione, in termini delle problematiche che gli artisti stanno affrontando, non solo in Giappone ma anche in tutto il mondo”, racconta il membro della giuria Suhanya Raffel.

Il Nissan Art Award è nato nel 2013 durante la celebrazione dell’80° anniversario di Nissan e si è tenuto ogni due anni fino alla terza edizione. Il concorso ha l’obiettivo di individuare e premiare gli artisti emergenti giapponesi in modo da promuoverne le carriere, migliorare la loro presenza nel mondo dell’arte internazionale e creare un ambiente che incoraggi le persone a familiarizzare con l’arte. Ma non è tutto, nelle finalità del premio vi è anche la celebrazione dei nuovi progressi dell’arte contemporanea giapponese e lo sviluppo di incontri e dibattiti sull’arte rappresentativa. Nissan organizza e sponsorizza i concorsi, mentre Arts Initiative Tokyo dirige e coordina il programma, curando la mostra.

Il vincitore del Grand Prix 2020 sarà proclamato da una giuria internazionale e verrà annunciato durante la mostra. L’artista selezionato riceverà un premio del valore totale di 5 milioni di yen, inclusa la possibilità di accedere a una residenza per artisti oltremare e diffondere il proprio lavoro a livello internazionale. I visitatori della mostra del concorso possono votare per contribuire alla selezione del vincitore dell’Audience Award.