La DOC di Bolgheri è famosa in tutto il mondo ma in pochi conoscono il Nobilis, un muffato morbido come il velluto e lucente come il sole mediterraneo.

Benvenuti a Bolgheri, terra di vini importanti e del Nobilis.

Ci accoglie Maurizio Fuselli deus ex machina della Fattoria Terre del Marchesato, azienda familiare profondamente legata a questo territorio.

Mani e piedi per terra, ma anche la capacità di sognare in grande.

I grappoli di Vermentino rimangono sulla pianta fino a novembre; l’escursione termica e le condizioni climatiche favoriscono la formazione della Muffa Nobile (Botrytis cinerea) che esalta le qualità di queste uve tardive e rende possibile la produzione del Nobilis.

Terre del Marchesato è l’unica azienda di Bolgheri che produce questa preziosa meraviglia, ideale come fine pasto ma anche come aperitivo con formaggi complessi come erborinati.

Un trionfo di romanticismo, personalità, eleganza.

Fattoria Terre del Marchesato, loc. Sant’Uberto 164

Contatti:

tel. 0565.749752

www.terredelmarchesato.com

Enrico Caracciolo (direttore di Itinerari e Luoghi) intervista Maurizio Fuselli (Fattoria Terre del Marchesato)

