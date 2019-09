Ostello Bello Milano: gli appuntamenti per la stagione 2019/2020

Ostello Bello, la catena milanese che nel 2019 ha vinto il premio Hostelworld come migliore catena di ostelli al mondo, propone una calendario di eventi sempre più ricco che spazia dalla musica al teatro, dal racconto di viaggio all’improvvisazione. Protagonisti di questi appuntamenti che si svolgeranno nello spazio di Ostello Bello di via Medici saranno sia artisti emergenti sia artisti di fama già consolidata.

Alcuni format che hanno riscosso particolare successo nella scorsa stagione saranno riconfermati, come Poetry Slam, Tutti giù in Ostello e Comedy Special, altre novità presentate con puntate pilota prima dell’estate vedranno appuntamenti a cadenza mensile, come Drama e Deejay on the road, fino a debutti veri e propri di format creati ad hoc per Ostello come Indipendentemente.

Calendario stagione 2019/2020

Poetry Slam, secondo lunedì del mese

Una gara di poesia in cui sei poeti avranno tre minuti per leggere i propri testi senza la possibilità di usare basi musicali, costumi e oggetti di scena. Sarà poi una giuria, formata da cinque persone scelte casualmente dal pubblico e da un Maestro di Cerimonia (MC) che condurrà l’evento, a stabilire la poesia e la performance migliore.

Comedy Special, terzo lunedì del mese

La Stand Up Comedy approda all’Ostello Bello in uno “special” mensile. A fare da padroni di casa sul palco saranno Carmine Del Grosso e Giuseppe Sapienza, che ci presenteranno di volta in volta alcuni dei comedians più talentuosi del panorama italiano.

Open Mic, ultimo martedì del mese + 1 data “extended” a inizio mese

Serata aperta dedicata a musicisti, cantanti, performer e sperimentatori sonori, a cui sarà data la possibilità di testare le proprie abilità davanti al pubblico. In dotazione ai partecipanti: un palco, una chitarra e il super impianto audio di Ostello. Ogni partecipante avrà a disposizione 15 minuti per esibirsi sul palco dell’Ostello, iscrivendosi dalle 20:00 alle 21:00 della sera stessa per assicurarsi un posto in scaletta.

Drama, secondo giovedì del mese

Isterìa, ambizione, individualismo regnano sovrane nella County, tra gossip e scandali rosa.

DRAMA mette in scena questo e molto altro, è un invito a prendersi meno sul serio, a giocare con la propria follia. DRAMA è un contenitore mensile di performance e intrattenimento, un posto e un momento sicuro in cui esercitare la propria natura, esprimendola liberamente. Un queer cabaret inclusivo, aperto a tutti.

Deejay on the road, terzo giovedì del mese

Frank racconta su Radio Deejay esperienze, cambiamenti e aneddoti che hanno come fil rouge il viaggio intervistando viaggiatori ed esploratori che hanno messo in discussione il proprio stile di vita trasformandolo in una esistenza non convenzionale. Da domenica a giovedì a mezzanotte in onda su Radio Deejay, l’evento approda dal vivo in Ostello con una serata in cui un ospite d’eccezione racconta la sua esperienza di viaggio. Condotto da Frank e prodotto da Dj Aladyn.

Indipendentemente, ultimo giovedì del mese

Una serata con uno o due ospiti che presentano al pubblico il proprio progetto tramite l’esecuzione dello stesso, un format aperto a qualsiasi tipo di forma artistica condivisa: storytelling, showcase, visual, ecc. I temi da proporre possono essere delineati dalla direzione artistica o meglio ancora dal pubblico, o da media partner che potrebbero collaborare all’organizzazione dell’evento.

Tutti giù in Ostello, ultima domenica del mese

La Musica Nuova suona all’Ostello Bello: un format scritto e diretto da “tutti giù parterre”, in cui la musica nuova diventa a portata di tutti. Ogni ultima domenica del mese le migliori star emergenti della musica italiana salgono sul palco.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni, consultare il sito: www.ostellobello.com/hostel/ostello-bello-medici-milan/