Parma: settembre gastronomico e ottobre musicale

A Parma l’autunno diventa una vera e propria festa dei sensi. A pochi mesi dall’inizio del 2020, anno in cui la città sarà Capitale della Cultura Italiana, non mancano gli eventi enogastronomici e musicali per vivere al meglio la stagione autunnale.

Settembre gastronomico

Settembre, è tempo di assaggiare: in autunno Parma conosce una vera primavera dei sensi. Protagoniste del mese sono le eccellenze gastronomiche del territorio, che vengono portate in mostra nei numerosi eventi gourmet, fiere e manifestazioni in programma.

Cena dei Mille

Il 3 settembre verrà imbandita en plein air, fra piazza Garibaldi e strada Repubblica, una tavola con mille posti a sedere. Lo chef Norbert Niederkofler, premiato nel 2017 con tre stelle Michelin, curerà il menu e porterà in tavola i migliori sapori montani. A preparare i piatti sarà la squadra di Parma Quality Restaurants, capitanata dallo chef Enrico Bergonzi, insieme agli stellati Massimo Spigaroli, presidente della Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy, e Terry Giacomello. Accanto a loro lavorerà una rappresentanza dei 50 Chef To Chef, consorzio dei migliori cuochi dell’Emilia-Romagna. Il mondo della pasticceria sarà invece rappresentato dallo chef pâtissier Claudio Gatti. Oltre a essere un evento da favola, la Cena dei Mille ha anche una finalità benefica: i fondi raccolti saranno devoluti a Emporio Solidale Parma, che assiste oltre mille famiglie in difficoltà.

Una “P” a settimana: il settembre del gusto

Ogni settimana del mese di settembre celebra un prodotto della Food Valley: il Prosciutto di Parma, il Parmigiano Reggiano, il Pesce delle conserve ittiche, il Pomodoro e la Pasta. Il programma propone itinerari tra arte, gusto e visite guidate in azienda, laboratori didattici, show cooking e appuntamenti anche per i bambini. L’azienda Parmalat sarà presente sotto i Portici del Grano con eventi, cocktail time a base di succhi, Cappuccione mattutino, oltre che con i suoi prodotti Chef.

Giardini gourmet

Il settembre gastronomico della Food Valley prosegue in giardino. Venerdì 13 e 27 settembre è in programma un aperitivo itinerante e un light dinner all’aperto, per degustare le eccellenze del territorio passeggiando tra i cortili della città.

Ottobre musicale

Grande appuntamento di ottobre è il Festival Verdi, una “mini stagione” lirica e orchestrale di circa 30 giorni, interamente dedicata al cigno di Busseto. La manifestazione viene arricchita dalla rassegna Verdi Off, e non mancano le occasioni e gli appuntamenti della Casa della Musica.

Festival Verdi

Quattro titoli, quattro debutti, quattro orchestre e un totale di 66 appuntamenti con molte novità e nuovi allestimenti. Ecco gli ingredienti della XIX edizione del Festival Verdi, in programma in pieno autunno, dal 26 settembre al 20 ottobre. La manifestazione ha ottenuto due importanti riconoscimenti: miglior festival agli International Opera Awards e il Premio Speciale della Critica Musicale Italiana “Franco Abbiati”.

Verdi Off

Per la IV edizione, Verdi Off porta il festival nelle strade, nelle piazze, nelle case, abbracciando l’intera collettività. In cartellone oltre 130 appuntamenti a ingresso libero, più di 50 eventi in 30 luoghi diversi fra Parma e provincia. L’inaugurazione sarà una coinvolgente Verdi Street Parade che partirà dal Teatro Regio per terminare in Piazza Duomo. I luoghi cult di Parma saranno tutti protagonisti di Verdi Off, dall’Auditorium Paganini di Renzo Piano alla cripta del Duomo di Parma, dal Ponte Romano alla Camera di San Paolo.

La Casa della Musica18

La Casa della Musica di Parma celebra Verdi con numerosi appuntamenti, fra cui, nei mercoledì 2, 5 e 16 ottobre, Quelle Sere… Sempreverdi: documentari dedicati ai lati inediti del genio di Giuseppe Verdi. Da sabato 5 ottobre, a 100 anni dalla morte, protagonista di una mostra a lui dedicata è il “paroliere” di Verdi, Arrigo Boito.

