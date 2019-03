Pasqua a Milano: la città meneghina è tra le 10 più ricercate

Sono molti gli italiani che stanno pensando di fare un viaggio per le vacanze di Pasqua e di partire per Milano (nella foto di apertura la skyline, foto Shutterstock). Infatti, è tra le 10 destinazioni più ricercate al mondo dai turisti nostrani in questi giorni. Oltre a queste, altre 11 città italiane (Catania, Napoli, Palermo, Roma, Bologna, Torino, Lamezia Terme, Bari, Venezia, Cagliari e Brindisi) sono risultate tra le 25 più richieste dai viaggiatori per le imminenti festività (considerando il periodo tra il 19 e il 22 aprile 2019), utilizzando il motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it. Chi preferisce viaggiare all’estero, invece, ha scelto le grandi capitali europee come Londra, Amsterdam, Parigi, Lisbona, Madrid, Budapest e Berlino.

Al terzo posto nella classifica delle mete mondiali di Jetcost è risultata Milano. Sempre alla moda, di tendenza, dinamica, offre infinite opportunità di divertimento e di shopping elegante, tra le attività commerciali di Brera, dove è possibile acquistare eccellenti prodotti di cuoio e pelletteria o via Montenapoleone, con le sue esclusive boutique. Senza dimenticare la gastronomia, i musei e la ricca vita culturale.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il proprio sito web, in modo da ottenere dati molto affidabili quando si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati analizzati dalle ricerche sulla Pasqua hanno evidenziato che ai primi quindici posti, oltre alle città italiane come Catania (primo posto), Milano (terzo), Napoli (sesto), Palermo (settimo), Roma (ottavo), Bologna (decimo), Torino (12esimo), Lamezia Terme (14esimo), Bari (15esimo), Venezia (19esimo), Cagliari (21esimo) e Brindisi (22esimo), ci sono le capitali europee come Londra (secondo posto), Amsterdam (quarto), Parigi (nono), Lisbona (11esimo), Madrid (13esimo), Budapest (23esimo) e Berlino (25esimo).



Le città più ricercate dagli italiani per trascorrere le vacanze della Pasqua 2019:

1. Catania

2. Londra

3. Milano

4. Amsterdam

5. Barcellona

6. Napoli

7. Palermo

8. Roma

9. Parigi

10. Bologna

11. Lisbona

12. Torino

13. Madrid

14. Lamezia Terme

15. Bari

16. Valencia

17. Siviglia

18. Praga

19. Venezia

20. Casablanca

21. Cagliari

22. Brindisi

23. Budapest

24. Marrakech

25. Berlino

I dati si riferiscono al periodo compreso tra il 19 e il 22 aprile 2019