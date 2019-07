Pasta Monumenti: un viaggio in Italia seduti a tavola

Per celebrare la bellezza del nostro Paese, il Pastificio Dalla Costa ha deciso di ricreare in pasta alcuni simboli italiani: il Colosseo di Roma, la Torre pendente di Pisa, il Duomo di Milano e le caratteristiche gondole di Venezia. Un modo curioso di reinterpretare la pasta, il piatto simbolo della cucina italiana nel mondo.

Il packaging prende il nome di Monumenti e propone una serie di formati di pasta differenti in grado di riprodurre i luoghi turistici italiani più visitati e famosi. Il prodotto non a caso è stato lanciato in estate, il periodo dell’anno in cui più turisti vengono a scoprire il patrimonio artistico, culturale e gastronomico della nostra penisola. Perfetto per preparare un primo piatto simpatico e all’insegna del Made in Italy, l’idea originale del Pastificio Dalla Costa è anche un ottimo cadeaux o ricordo del Belpaese.

Nella confezione delle Gondole, per esempio, si trovano delle vere e proprie gondole create a regola d’arte per interpretare la tipica imbarcazione della città lagunare, un tempo utilizzata dai suoi abitanti per spostarsi tra i sestieri, e che oggi è una grande attrazione per tutti i turisti.

La pasta Monumenti si può acquistare sul sito www.dallacostalimentare.com