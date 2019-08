Pic&Taste: il picnic tra i vigneti del Friuli Venezia Giulia

Pic&Taste è il nuovo format pensato da PromoTurismoFGV e dedicato a tutti gli amanti del vino che vogliono scoprire le specialità del Friuli Venezia Giulia. Rientra nel progetto della Strada del Vino e dei Sapori del FVG, e rappresenta un’occasione unica di vivere le cantine con la formula del picnic nel vigneto, lasciandosi cullare dalla pace del paesaggio circostante.

Sono sei le cantine aderenti della regione al Pic&Taste: ogni settimana, dalle 11 alle 20, accolgono gli ospiti preparando due tipologie di menu, uno tradizionale e uno più ricercato, comprensivi di bottiglia a scelta tra vino bianco o vino rosso. Il prezzo per il cesto, per due persone, con menù tradizionale è di 40 euro, mentre per il menù gourmet di 60 euro. Se il numero di partecipanti è dispari, il costo a persona aumenta rispettivamente di 20 e 30 euro e prevede l’integrazione del menu senza l’aggiunta della bottiglia. Ogni cantina mette a disposizione otto cesti a giornata, che possono essere ritirati fino alle 18. È possibile partecipare all’esperienza anche in gruppo, per un massimo di 16 persone, e l’offerta comprende anche l’opportunità di visitare l’azienda.

Iniziato nel mese di luglio, Pic&Taste prosegue fino a fine ottobre.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito https://www.turismofvg.it/Pic-and-Taste