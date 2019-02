Piste da slittino, l’eccellenza a Monte Cavallo-Vipiteno

Sale la febbre da slittino sulle Alpi. Il comprensorio di Monte Cavallo-Vipiteno offre un’indimenticabile discesa sulla pista da slittino lunga 10 km e aperta fino a fine stagione per il divertimento di tutta la famiglia.

Monte Cavallo è l’area sciistica di Vipiteno che offre un divertimento sulla neve completo. Oltre alle piste da sci panoramiche e soleggiate si possono fare magnifiche escursioni con le ciaspole e discese in slittino sulla più lunga pista innevata e illuminata d’Italia (10 km), vincitrice del test ADAC nel 2011 per la sicurezza e adatta a tutta la famiglia. Una vera eccellenza nelle Alpi se si pensa che questa pista da slittino viene preparata tutti i giorni anche due volte al giorno e innevata artificialmente in più punti da cima a fondo, per garantire la sua apertura da inizio a fine stagione invernale (che quest’anno è il 31 marzo). Slittare sulla pista da slittino di Monte Cavallo è un’avventura di alta qualità e ogni anno si contano circa 60.000 visitatori, di tutte le età. Il divertimento è assicurato dai 17 tornanti e dal suggestivo paesaggio invernale in cui ci si ritrova immersi. Tuttavia le pendenze non sono troppo ripide (910 metri di dislivello) e si interviene al meglio per limitare i tratti ghiacciati, rendendola adatta anche ai bambini. Ogni martedì e venerdì sera la pista da slittino di Monte Cavallo è illuminata fino a mezzanotte mentre la funivia resta in funzione fino alle dieci di sera. L’esperienza di una slittata a Monte Cavallo è resa ancora più appetibile se preceduta da un pranzo, da una merenda o da una cena in baita come ad esempio presso le baite Enzianhütte, Bergrestaurant Roßstod, Furlhütte, lo chalet Stern e la Sterzingerhaus, dove si può anche pernottare.

Una grande novità della stagione 18/19 è data dal nuovo impianto Telemix che ha sostituito la seggiovia a tre posti panorama. Questo moderno sistema integrato di seggiovie a 6 posti e di cabinovie ad 8 posti, inaugurata a inizio stagione 18/19, rende più confortevole a tutti la salita in montagna e il punto più alto del comprensorio. Gli sciatori possono arrivare rapidamente sulle piste prendendo la seduta in seggiovia; mentre escursionisti con ciaspole e racchette o chiunque voglia godere del panorama, può comodamente viaggiare con la cabinovia. Inoltre, da quest’anno c’è la possibilità di scendere sci ai piedi dal comprensorio lungo la nuova pista di 5 km, che dalla stazione a monte di Monte Cavallo porta al centro pedonale di Vipiteno attraverso un incantevole paesaggio montano.